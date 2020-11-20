HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rize'de koronavirüs vakaları yükselince harekete geçildi: Yoğum bakım sayısı artırılıyor

Rize'de koronavirüs vakaları yükselince harekete geçildi: Yoğum bakım sayısı artırılıyor

20.11.2020 10:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rize'de koronavirüs vakaları yükselince harekete geçildi: Yoğum bakım sayısı artırılıyor

Rize İl Sağlık Müdürlüğü artan koronavirüs vakaları sonrası hastanelerdeki yoğun bakım kapasitelerini maksimum düzeye çıkardı, yoğun bakıma dönüştürülebilecek yeni alanların planlanması ile tıbbi cihaz ve ekipman tedariki için çalışma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamayla vatandaşlardan çok zorunlu olmadıkça hastanelerin poliklinik ve acil servislerine başvurmamalarını istedi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, kentte vaka sayılarında hızlı bir artış sürecine girildiği, bu sürecin günden günü yükselerek devam ettiği bildirildi. Özellikle son birkaç gündür hızla artan vaka sayıları ile hastalığı ağır seyredenlerin sayısının arttığı, bununla birlikte hastanelerde iş yükünün çok arttığı ve kapasitenin zorlanır hale geldiği anlatılan açıklamada şöyle denildi:

“Bu durumdan çok daha önemli ve acısı ise kıymetli insanlarımızı daha hızlı kaybediyor olmamızdır. Hastanelerde mevcut yoğun bakım kapasiteleri maksimuma çıkarıldı. Akabinde olası daha da zor günler için yoğun bakıma dönüştürülebilecek tüm alanları planlayıp, bunun için de gerekli olan tıbbi cihaz ve ekipmanı tedarik ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kalan hasta sayımız arttıkça sürekli başka servisleri de boşaltıp, korona servisine dönüştürmek zorunda kalıyoruz. Böylece koronaya yakalanmış hastaneye yatmak zorunda kalan hiçbir vatandaşımızın yatak bulmakta sıkıntı yaşamaması için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Lakin şu da unutmamalıdır ki, korona servisine çevirdiğimiz her bir servis, tedavisine orada ihtiyaç duyan covid dışı diğer hastalarımızın mağduriyeti anlamına gelmektedir.”

‘ZORUNLU OLMADIKÇA POLİKİNLİK VE ACİLLERE BAŞVURMAYALIM'

Çok zorunlu olmadıkça hastane poliklinikleri ve acillere başvurulmaması çağrısı yapılan açıklamada, “Kapasitelerimizin zorlandığı bu sıkıntılı günlerde kıymetli vatandaşlarımızdan bizlere lütfen ama lütfen çok daha fazla yardımcı olmalarını istiyoruz. Lütfen çok zorunlu olmadıkça hastane polikliniklerimize ve acillerimize başvurmayalım. Bu süreçte artık korona hastalarımızı imkânlarımız gereği iki kişilik odalara yatırmak zorunda kaldığımızdan, yanıma asla başka hasta almam diyerek sağlık çalışanlarını zor durumda bırakmayalım. Çünkü unutmayalım ki hızla artan hasta sayımız yüzünden yanımızdaki yatağa yatmasını istemediğimiz hasta acilde sedye üzerinde saatlerce beklemek zorunda olan kişidir. Kimsenin özellikle böylesi zorlu süreçte böyle bir hakkı yoktur ve isteği de olmamalıdır. Zaman anlayış, sabır ve hoşgörü zamanıdır” denildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Esenyurt'ta damat kaynanasını bıçakladıEsenyurt'ta damat kaynanasını bıçakladı
Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?Covid-19 uyarısı: "Pandemi değil sindemi" Sindemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor! Hangi tedbirler devrede olacak? İşte yanıtı...

Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor! Hangi tedbirler devrede olacak? İşte yanıtı...

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşısında vatandaşlar için gönüllülük başvurusu başlıyor

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşısında vatandaşlar için gönüllülük başvurusu başlıyor

Gezi için yola çıktı, polis durdurunca hayatının şokunu yaşadı

Hayatının şokunu yaşadı! Başına gelmeyen kalmamış

Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürmüştü! Kan donduran olayda dikkat çeken detaylar

Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürmüştü! Kan donduran olayda dikkat çeken detaylar

Rize'de vakalar arttı, alarma geçildi! Vatandaşlara önemli çağrı

Bir ilde vakalar arttı, alarma geçildi! Vatandaşlara önemli çağrı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.