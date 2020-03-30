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Rize'de koronavirüse karşı 'kepenkli' önlem

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Rize'deki Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar Köyü'ndeki Orta Mahalle'de ilginç görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle köylerine kimsenin girmesini istemeyen bölge sakinleri, mahallenin girişini kepenkle kapattılar. Mahalleye giriş için yalnızca yayaların geçmesine izin verilirken yabancıların girememesi için kepenk gece-gündüz kapalı tutuluyor

Çayeli ilçesi Aşıklar köyünde, 15 haneli ve 40 nüfuslu Orta Mahalle'de yaşayanlar, koronavirüs salgınından korunmak için farklı yöntem uyguladı. İstanbul'dan geçen ay mahallelerine dönen, otomatik kapı ustaları Rıza ile Zeynel Eskici kardeşler, yerleşim yeri girişine 3 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde otomatik kepenk taktı.

'Mahallemizi izole ettik'

Eskici kardeşler, evlerinin bitişiğindeki kepengi mahalleye gelenler için açıyor sonra yine kapatıyor. Mahalleye araçla girişe ve mahalleden olmayanların girişine de izin verilmiyor. Sadece yaya girişine izin verilirken kepenk, gece gündüz kapalı tutuluyor.
İstanbul'daki iş yerlerini geçici olarak kapattıktan sonra köyde mahallelerine döndüklerini anlatan Rıza Eskici, şunları söyledi:
"Koronavirüsten korunmak için mahallemize geldik. Burada evimizde kalıyoruz. Virüs salgınından korunmak için mahallede bir önlem aldık. İşimiz otomatik kapı ustalığı olduğu için bu çözümü düşündük ve uyguladık."
"Mahalleye girişlerde kepenk kapımızı açıyoruz, yaya olarak içeri alıyoruz. Yabancıları ise almıyoruz. Araçla da içeri girişlere izin vermiyoruz. Kendimizi virüsten böyle koruyoruz."
Zeynel Eskici de "Virüsten korunmak için mahallemizi izole ettik. Kepenkli kapı ile önlem aldık. Herkes rahat etti. Çok güvendeyiz" diye konuştu. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Rize Çayeli Kepenk

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