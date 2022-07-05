HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rize'de köylüleri şoke eden olay! 'Bir gecede oluştu, bunu araştırın'

Rize'de köylüleri şoke eden olay! 'Bir gecede oluştu, bunu araştırın'

05.07.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de Köy yolu üzerinde bir gece de oluşan ve neden kaynaklandığı bilinmeyen deliği gören köylüler söz konusu manzara karşısında şoke oldular. Deliğin göktaşı nedeniyle açılmış olma ihtimalinin yanı sıra definecilerin işi olabileceğinden de şüphelenen köylüler, oluşan deliğin araştırılmasını istediklerini söylüyor. Köy sakinlerinden Şaban Ali Sarıhan, "Burayı yıldırım yapmış olduğunu zannetmiyorum. Çünkü yıldırım yakar geçer. Yıldırım gibi değil bu'' şeklinde konuştu.

Rize'de köylüleri şoke eden olay! 'Bir gecede oluştu, bunu araştırın'

Rize'de bir köy yolunun ortasında oluşan delik köylüler arasında merak uyandırdı.
Simetrik şekilde açılan deliğin göktaşı nedeniyle oluştuğunu iddia eden 63 yaşındaki köy sakinlerinden Şaban Ali Sarıhan, "Arazime doğru çıkarken bir arkadaşım aradı. Deliğe düşüp düşmediğimi sordu. Ben de merak edip arabamla oraya gittim ki büyük bir delik. Geldiğimde deliği doldurmaya çalışıyorlardı. Başka bir araç gelip düşmesin diye. Doldurmayın belki bir şey vardır dedim.

Screenshot_3

''BU DELİĞİN ARAŞTIRILMASINI İSTERİM''

Özel İdaredeki arkadaşımı arayarak deliğin resmini attım. Hep buraya çıkıp inerdik burada öyle bir şey yoktu yağan yağmurun ardından bu delik oluştu. Burayı bu şekilde delebilecek tek bir şey var. O da göktaşıdır. Bir yerde okumuştum. Göktaşı düştüğü zaman altındaki hareketle irtibat kuramazsa dışarıda patlar. Kurabilirse derine kadar iner. Nereye kadar gittiği meçhul. Bu delik elle yapılması mümkün değil. Burayı taş doldurmaya çalıştıklarında durdurdum onları. Araba düşmesin diye de etrafına taşları koyduk. Bu deliğin araştırılmasını isterim. Çünkü bunun hem millete hem devlete faydası vardır" şeklinde konuştu.

Screenshot_4

Deliğin yıldırım gibi bir olayla açılmayacağını ifade eden Sarıhan, "Burayı yıldırım yapmış olduğunu zannetmiyorum. Çünkü yıldırım yakar geçer. Yani böyle büyük bir delik açmaz. Yıldırım gibi değil yani bu. Belki gelip araştırırlar diye. Sonuçta burası bizim yolumuz. Gelen olmazsa burayı mecbur kapatacağız" dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuk görme bahanesiyle gitti, dehşet saçtı!Çocuk görme bahanesiyle gitti, dehşet saçtı!
Kuyumcukent'te aidat protestosu! Kuyumcukent'te aidat protestosu!
Kulüp başkanı suikaste uğramıştı! Nuriş'ten şok açıklamaKulüp başkanı suikaste uğramıştı! Nuriş'ten şok açıklama
Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

İlginizi Çekebilir

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.