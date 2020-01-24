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  4. Rize'de küçük Metehan'ın feci ölümü! Kar topu oynarken...

Rize'de küçük Metehan'ın feci ölümü! Kar topu oynarken...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

Rize Çamlıhemşin'de evinin önünde kar topu oynayan 8 yaşındaki Metehan İsmailoğlu'nun başına, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede İsmailoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rize'de küçük Metehan'ın feci ölümü! Kar topu oynarken...

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışı sonrası kartopu oynamak için ailesiyle beraber evlerinin önüne inen Metehan İsmailoğlu'nun başına, fotoğraf çektirirken, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan İsmailoğlu'nun ağır yaralı olduğu belirlendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İsmailoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Metehan İsmailoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
kar topu Rize

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