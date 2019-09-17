Rize'de makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

Rize'de, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz, anneleri ölen 3 yavru kedi ile trafik kazasında bacağı kırılan ve oluşan mantar nedeniyle kulakları kesilmek zorunda kalan başka bir kediye makam odasını açtı. Hayvansever müdür yardımcısı Yılmaz, makam odasında çalışırken diğer yandan tedavisini üstelendiği yaralı hayvanlarla ilgilendi. Makamını küçük bir hayvan barınağına dönüştüren Yılmaz, tedavisini tamamladığı hayvanları sahiplendirdi. Papağan da besleyen Rukiye Yılmaz hakkında odasındaki hayvanlardan ve kokudan rahatsız olanların şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ, MAAŞI KESİLDİ



Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinin Rukiye Yılmaz hakkında hazırladığı raporda, "Makam odasında hayvan beslediği ve oluşan kötü kokudan dolayı yapılan şikayetler ile ilgili kurum müdürünün sorunu çözme amaçlı yazılı ve sözlü uyarılara rağmen uygulamasına ısrarcı davranarak, kendisi ile kurumdan hizmet alanların düşünce ve taleplerini hiçe saydığı ve önemsemediği düşüncesine neden olduğu, karşılıklı güven ve dayanışma ile olumlu iletişim kanallarını tıkadığı, amiri tarafından yapılan bütün iyi niyetli sözlü ve yazılı ikazlara rağmen bu emirlere kasıtlı olarak uymadığı, direnç gösterdiği, bu yaklaşımı ile kurum iradesini zaafa uğrattığı" ifadelerine yer verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu’na sevk edilen Yılmaz’a, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildi. Görev yeri değiştirilen Yılmaz, merkeze bağlı Karasu Köyü Ortaokulu'na atandı. Yılmaz'ın üst disiplin kuruluna yaptığı itiraz da reddedilerek cezası onandı.