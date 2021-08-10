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Rize'de sel ve heyelan! Okulun bahçesi çöktü

10.08.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de dün 8 saatte metrekareye düşen 123 kilogram yağışın yol açtığı sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı. Çay bahçelerinde mahsur kalan 8 kişinin kurtarıldığı kentte, 5 ilçede 35 farklı noktada heyelan tespit edildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, heyelanda bahçesindeki asfalt zeminin kaydığı okulda da inceleme başlatıldı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayıp akşam etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 8 saatte metrekareye düşen 123 kilogram yağışla su seviyesi yükselen bazı dereler taştı. Sağanak sel ve heyelanlara yol açtı. İkizdere, Çayeli, Güneysu ve Kalkandere'de heyelanlar oluştu, yollar göle döndü. Merkeze bağlı Elmalı köyünde heyelanla birlikte okul bahçesinin asfalt zemini kaydı. Heyelan ve su taşkınlarında can kaybı yaşanmazken, ekipler, hasarın oluştuğu noktalarda iş makinesiyle çalışma başlatıp, toprakla dolan alanları temizledi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde, sağanakla birlikte Kurtes Deresi'nin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) kardeşler ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yaklaşık 40 dakikalık çalışmayla çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle, 6 kişi, debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı. Kalkandere ilçesi Soğuksu köyünde de debisi yükselen derenin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Nuran (56) ve Fatma Aycibin (85) de AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

HASAR TESPİTLERİNE BAŞLANDI

Öte yandan kent genelinde etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası İkizdere'de 15, merkez ilçelerde 8, Çayeli'nde 6, Güneysu'da 4 ve Kalkandere'de 2 olmak üzere toplam 35 heyelanla ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı. Heyelanda bahçesi zarar gören okulda da inceleme başlatıldığı belirtildi.

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"BİR YAĞMUR DAHA YAĞARSA BU OKUL DAHA DA HASAR GÖREBİLİR"

Elmalı köyünde oturan Emin Ali İşyar, “Dün akşam aşırı derecede yağmur yağdı. Aynı şekilde yarım saat daha yağmur yağsaydı burası felç olurdu. Şu an burayı sadece bu okul duvarı hasarıyla atlattık. Allah beterinden korusun. Her yağmur yağdığında aynı korkuları yaşıyoruz. Bir ay sonra da okullar açılacağı için buranın bir an önce yapılması lazım. Çünkü bir yağmur daha yağarsa bu okul daha da hasar görebilir” dedi.

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"VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU"

Elmalı köyü muhtarı Mehmet Salih İşyar ise, “Dün yağan yağmurdan dolayı okulun bahçesinde göçük oluştu. Bir ay sonra başlayacak olan eğitim için okulun bahçesinin duvarlarının bir an önce yapılması gerekiyor. Daha önce okulda böyle bir durum oluşmamıştı. Dünkü yağan yağışlardan sonra vatandaşlarımız da tedirgin oldu” diye konuştu.

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Kaynak: DHA


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