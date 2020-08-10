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Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 22:02 | Son Güncelleme

Rize'de etkili olan şiddetli yağmur, toprak kaymaları ve su baskınlarına yol açtı. Şiddetli yağış sonrası taşan dere suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3’ü çocuk, 1’i yatağa bağlı hasta 7 kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı

Öğle saatlerinde şehri etkisi atına alan şiddetli yağmur nedeniyle Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar Köyü'nde derenin taşması sonucu bir köprü yıkıldı. Köprünün bir ucunda bulunan 7 kişilik ailenin içinde bulunduğu evin yol ile bağlantısı kesildi. Evde 3 çocuk ve 1 yatağa bağlı hasta olması nedeniyle evdekiler hemen AFAD’a haber verdi.
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Olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından eve giden yola yıkılan ağaçlar motorlarla kesilerek yol açıldı.

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Sonrasında olay yerine gelen itfaiye aracının merdiveni ile AFAD görevlileri evin olduğu tarafa geçerek mahsur kalan Müsayet Okumuş (58), Rıdvan Okumuş (26), Mine Önalan (39), Jehat Önalan (12), İsmail Serhat Önalan (9) ve Ahmet Önalan (5) kurtarıldı.
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Evde bulunan yatağa bağlı hasta Ahmet Okumuş (60) ise sedye ile dereden karşıya uzatılan ipler vasıtasıyla dere üzerinden geçirilerek ambulansa bindirildi.

Evlerini boşaltan ailenin yakınlarının evinde kalacağı öğrenildi.

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OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ KURTARILDI

Gündoğdu-Veliköy yolunda şiddetli yağışın etkisiyle kayan toprak, seyir halindeki bir otomobili altına alıp sürükledi. Otomobildeki 4 kişi, bakkal Tural Yavaşı'nın yardımıyla dışarıya çıkabildi.

Olaydan yara almadan kurtulan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kontrol amacıyla hastaneye götürüldü, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Araçtakilerin dışarı çıkmasına yardım eden Yavaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmurun etkisiyle bir ses duyduklarını belirterek, "Bir çığlık sesi geldi, arabanın toprak altında kaldığını gördük. Arkadaki kapı açılmıyordu, bayanlar çıkamıyordu. Kapıyı zorla açtık, onları dışarı çıkardık. Durumları iyiydi, korkmuşlardı." dedi.

Öte yandan yağış nedeniyle bölgedeki derelerin su debisinde de yükselme meydana geldi.

Karayolları ve belediye ekipleri, toprak kayması meydana gelen yollarda çalışma başlattı, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

(AA / İHA)

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