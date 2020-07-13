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Rize’de şiddetli yağış heyelana neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 11:28 | Son Güncelleme

Rize’de etkisini gösteren sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. İkizdere ilçesinde yan derelerin taşması ile ilçe merkezi suya gömüldü.

Rize’de şiddetli yağış heyelana neden oldu

İkizdere ilçesinin 6 kilometre yukarısından akan Demirkapı köyü deresi ile Rüzgarlı köyü deresi aşırı yağışlar sonucu mevcut su debisinin on katı yükselmesiyle taştı.

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Rize-İkizdere karayolu kısa süreliğine trafiğe kapanırken, trafik kontrollü şekilde verilmeye başlandı.

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İkizdere deresinin aşırı yükselmesiyle ilçenin Erzurum çıkışında karayoluna taşan sular ilçe merkezini bastı. İş yerlerinin giriş katları çamurlu suyla doldu.

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İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

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İHA

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