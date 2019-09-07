Rize'de şiddetli yağıştan istinat duvarı çöken 20 daireli apartman tahliye edildi

İlçede şiddetli yağıştan ötürü birçok mahalle ve köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde bulunan toplu konutların arkasındaki istinat duvarının çökmesiyle bir ev balçıkla doldu. Binanın 1. katında bulunan vatandaşlar evin balkon korkuluğu kırılarak tahliye edildi. Olay yerine gelen Hemşin Belediyesi’ne ait iş makineleri tarafından binanın hemen yan tarafındaki derenin duvarı yıkılarak, binayı çevreleyen su ve balçığın gideri dereye bağlandı.

'METREKAREYE 160 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ'

İstinat duvarının çökmesiyle bütün vatandaşların binadan tahliye edildiğini dile getiren Hemşin Kaymakamı Bayram Sağır “Şuan itibariyle metrekareye yaklaşık 160 kilogram yağmur düşmüş durumda. İkindi vakitlerinden beri ekiplerimiz çalışıyor, bir çok köyümüzde yollar kapandı. Bir köyümüzde heyelandan dolayı bir ev çöktü, içerisinde bir vatandaşımız yaralandı. Sağlık durumu şuan itibariyle gayet iyi. En son da TOKİ’deki arka istinat duvarının çökmesiyle bir heyelan oldu. Binanın tamamını boşalttık. İçerde hiçbir vatandaşımız yok. Şuan itibariyle sabahı bekleyeceğiz” dedi.