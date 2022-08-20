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Rize'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

20.08.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin Güneysu ilçesinde içinde Arap turistlerin bulunduğu tur minibüsünün kaza yapması sonucu, aralarında çocukların ve şoförün de bulunduğu 3'ü ağır 25 kişi yaralandı. Aracın yalpalanarak seyir ettiği sırada duvara vurarak durduğunu ve ardından aracın devrildiğini söyleyen görgü tanığı Ayşe Yanık, “Araç yukarıdan aşağıya doğru duvarlara vura vura iniyordu. Sonrasında hemen 112 Acil Çağrı hizmetlerini arayarak ihbarda bulundum'' dedi.

Kaza, ilçeye bağlı Asmalı Irmak köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeye Trabzon'dan gezmeye gelen Arap turistleri taşıyan minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak duvara çarptıktan sonra çift kabin aracın üzerinde devrildi. Kazada minibüs şoförü ile birlikte yolculardan 2'si ağır yaralanırken, yaralı toplam 25 kişi olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Rize'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Güneysu itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine araçta sıkışan şoför yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere nakledildi.

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“ARAÇ DUVARLARA VURA VURA İNİYORDU''

Aracın yalpalanarak seyir ettiği sırada duvara vurarak durduğunu ve ardından aracın devrildiğini söyleyen görgü tanığı Ayşe Yanık, “Araç yukarıdan aşağıya doğru duvarlara vura vura iniyordu. Sonrasında hemen 112 Acil Çağrı hizmetlerini arayarak ihbarda bulundum. Ardından ambulans ve itfaiyeler geldi” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili incele başlatıldı.

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(İHA)

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