Rize'de üniversiteyi karıştıran iddia! 'Karı-koca istifa ediyoruz'

Olay RTEÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü’nde yaşandı. Tıp Fakültesinde görev yapan Yrd. Doç. Dr. B. B., eşine mobbing uygulandığı gerekçesi ile Mikrobiyoloji Bölüm Başkanı O.B.Ö.’ün odasına girerek "Karı koca istifa ediyoruz, siz de rahatlayın" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine başlayan tartışma bir anda büyüyünce, araya diğer diğer doktorların girmesiyle taraflar sakinleştirildi. Darp edildiğini iddia eden Bölüm Başkanı O.B.Ö., karakola giderek B. B. ve eşi İ. B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kavganın, iddiaya göre asıl sebebinin 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin ardından kurulan komisyonlarla başlatılan soruşturmalara dayandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, RTEÜ Tıp Fakültesi'nde görevli olan klinik şefi ve aynı zamanda öğretim görevlisi A. Ç. Ç., FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle o dönemde görevinden uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılan öğretim görevlisinin görev yeri olan klinik şefliğine ise Dr. Öğretim Görevlisi İ. B. getirildi.

RTEÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü'nde daha FETÖ/PDY kapsamında açığa alınan öğretim görevlisi göreve iade edilince sorunlar başladı. Göreve iade edilen A. Ç. Ç.‘nin akrabaları Rize’ye gelerek bölüm başkanı O. B. Ö.’ün makamında A. Ç. Ç.’nin görev yerine getirilen İ. B.’yi tehdit etti. Aynı fakültede bir başka birimde çalışan eşine olayı duyurmak istemeyen İ. B. ise çözüm yolunun yanlış olduğunu, her şeyin yargı ile halledilebileceğini dile getirerek odadan uzaklaştı. Bu sırada odada olan diğer öğretim görevlileri de İ. B.’nin bu tavrını haklı bularak bölüm başkanına uygulanan sistemin yanlış olduğunu söylediği öğrenildi.