HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rize'de uyarılara rağmen caddelerde hareketlilik sürüyor! Vali Yardımcısı'ndan açıklama

Rize'de uyarılara rağmen caddelerde hareketlilik sürüyor! Vali Yardımcısı'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 10:45 | Son Güncelleme

Rize'de koronavirüs vaka sayılarının azalması ile cadde ve sokaklardaki hareketlilik uyarılara rağmen sürüyor. Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, kentte rehavet havası oluştuğunu belirterek, "Bu rehavetle ilgili vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık" dedi.

Rize'de uyarılara rağmen caddelerde hareketlilik sürüyor! Vali Yardımcısı'ndan açıklama

Rize’de, koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma, havaların ısınması, normalleşme sürecinin başlaması ve çay hasat hazırlıkları ile vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor. Polis ekipleri ise kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarmayı sürdürüyor. Yoğunluğun yaşandığı alanlada ise asılan yeni uyarı afişleri çoğaltıldı. Uyarılarda “Sosyal mesafenin en dar olduğu alandasınız, lütfen en kısa sürede terk ediniz, kalabalık bir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız. Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir” ifadelerine yer verildi.

VALİ YARDIMCISI: REHAVET OLUŞTUĞUNU GÖZLEMLEDİK

Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran son 2 aydır salgınla çok ciddi bir mücadele yürüttüklerini belirterek, vatandaşlardan büyük destek gördüklerini söyledi. Dalkıran, "Özellikle son günlerde havaların düzelmesi ve ilimizdeki vaka sayılarının azalması ile beraber bir rehavet oluştuğunu gözlemlemeye başladık. Bu rehavetle ilgili de tabii ki vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık. Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde vatandaşın yoğun olarak kullandığı noktalarda afişler astık ve üzerine yazdığımız yazılarla salgının bitmediğini ve dikkatli davranmaları konusunda onları uyarıyoruz, 'evde kal' çağrılarımızı sürdürüyoruz. Oluşan bu rehavetin ortadan kalkması için polislerimizde cadde ve sokaklarda kalabalığın yoğunlaştığı noktalarda vatandaşlar uyarıyorlar” dedi.

VATANDAŞLARDAN 'İŞİM VAR' MAZERETİ

İşi olduğu için dışarı çıktığını belirten Muammer Kart, “Havalar düzeldi. Vatandaşlar çay hasadı için gübre alacak, işleri var, iftar alışverişine gidecek, dolayısıyla sokağa çıkmak zorunda kalıyor. Diğer günlere göre bugün biraz daha kalabalık aslında, tehlikeli bir şey ama ne yapacağız. Evden çıkmayın diyorlar ama işin oluyor mecbur çıkıyorsun” dedi.

İlkay Fatma Koyuncu da “Bence sokağa çıkmak çok sakıncalı, insanlar bilinçsiz davranıyor. Sanki müjde bekliyormuş gibi beklediler sokağa döküldüler” diye konuştu.

Ali Sarı ise “Yaklaşık 50 gündür 2-3 kere dışarıya çıktım, oda banka işleri oluyor mecbur kalıyorum çıkmaya. Sokaklar çok kalabalık bu koronavirüs bir tek bana mı geliyor? Sokaktakilerin korona diye bir hastalıktan korkusu yok galiba. Şöyle bir ay daha kısıtlı geçirelim bakalım ondan sonra ne olacak” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
1 yıldan sonra ilk devirli ikramiye 3’e bölündü! 1 yıldan sonra ilk devirli ikramiye 3’e bölündü!
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Acun'un gözleri doldu: En üzüldüğüm veda

Acun'un gözleri doldu: En üzüldüğüm veda

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcu hayatını kaybetti...

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcu hayatını kaybetti...

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Diğer Haberler
'Mavi Kelebek' çetesine operasyon! 24 kişi tutuklandı

'Mavi Kelebek'lere operasyon! O isim de aralarından çıktı

Sağlık Bakanlığından konaklama tesislerine yönelik koronavirüs rehberi:

Sağlık Bakanlığından konaklama tesislerine yönelik koronavirüs rehberi:

Otomobilde 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi

Otomobilde 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

On Numara sonuçları 12 Mayıs: 1 yıldan sonra ilk devirli ikramiye 3’e bölündü!

1 yıldan sonra ilk devirli ikramiye 3’e bölündü!

Konya'daki gizemli yangınlara ilişkin dikkat çeken açıklama

Konya'daki gizemli yangınlara ilişkin dikkat çeken açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.