Rize’de vaka sayıları azaldı, sokaklar doldu! Uzmanlardan 'ikinci dalga' uyarısı

Kentte koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma ile kent sakinleri, cadde ve sokakları doldurmaya başladı. Bazı bölgelerde oluşan yoğunluğu üzerine İl Pandemi Kurulu, sosyal hayatın kısıtlanmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Polis ekipleri, kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda halkı sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarıyor. Yoğunluğun yaşandığı alanlara ise yeni uyarı afişleri asıldı. Uyarılarda 'Sosyal mesafenin en dar olduğu alandasınız, lütfen en kısa sürede terk ediniz', 'Kalabalık bir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız' ve 'Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir' denildi.

‘BU KALABALIKLAR BENİ ŞAŞIRTTI’

Evden işi olduğu için dışarı çıktığını belirten Dursun Ali Avcılar, "İşi olmayan sokağa çıkmasın. Benim işlerim vardı, geldim alışverişimi yaptım, hızlıca geri dönüyorum. Zamanımı evde geçiriyorum. Bu hastalık bitene kadar da duracağım” dedi.

Mehmet Topaloğlu ise "Vakalar azaldıkça insanlar koronavirüsün etkisini kaybettiğini düşünüyor ve sokaklara çıkıyor. Alışveriş yapan da yok bence, boş boş geziyorlar” diye konuştu.