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Rize'de vakalar arttı, bayram yasakları geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 09:54 | Son Güncelleme

Rize'de koronavirüs vaka sayılarının 220'ye çıkmasının ardından İl Pandemi Kurulu, bayrama özel tedbirler aldı. Kentte kurban eti kavurma ve toplu yeme geleneği ile bayramlaşmalara yasak getirildi.

Rize'de vakalar arttı, bayram yasakları geldi

Rize’de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulması ile vaka sayıları azaldı. Ancak son günlerde düğün ve yaş günü kutlamalarında, tedbirlere uyulmaması nedeniyle vaka sayıları 220'ye ulaştı.

Kentte, testi pozitif çıkan ve klinik hiçbir şikayeti ya da belirtisi olmayanlar boş öğrenci yurtlarında gözetim altında tutuluyor. İl Pandemi Kurulu, vaka artışları sebebiyle Kurban Bayramı'na özel tedbirler aldı. Kentte kurban eti kavurma ve toplu yeme geleneği ile bayramlaşmalara yasak getirildi.

VALİ: VAKA ARTIŞLARI ENDİŞELENDİRİYOR

Rize Valisi Kemal Çeber, bazı tedbirleri uygulamaya koyduklarını belirterek "Kurban Bayramı’nda yöremize özgü bir gelenek olan toplu kavurma yemeyi bu bayram yapmayacağız, toplu bayramlaşma geleneğini de kaldıracağız. Bu bayramda da çok daha dikkatli davranacağız, konulan kurallara harfiyen uyarak hastalığın yayılmasının önüne geçeceğiz. Kontrollü sosyal hayata, normalleşmeye geçişi tam olarak rayına koyduk diyemiyoruz. Rize'de de bunu söyleyemiyoruz çünkü vaka sayılarında artış var. Hatta son günlerde bize endişelendiren artışlar yaşanıyor. Rize'de vaka sayıları 220'ye ulaştı. Bugüne kadar il genelinde 500 küsur vaka görüldü. 390 küsuru şifa ile taburcu oldu. Şu anda da hastanelerimizde 220’ye yakın kişi yatıyor. Yoğun bakımda 5 hasta var, bunlardan ikisi entübe durumunda. Diğer hastalarımızın genel sağlık durumları iyi. Ama yine de bu sayılar ve son dönemlerdeki artışlar bizi endişelendiriyor" diye konuştu.

''KÖPÜK PARTİSİ YAPILIYOR, KOL KOLA HORON OYNANIYOR''

Kontrollü sosyal hayat aşamasında devletin yapabileceği yüzde 15-20, vatandaşların sorumluluğunun ise yüzde 80'lerde olduğunu kaydeden Vali Çeber, "Hala riskin geçmediğini, salgın riskinin devam ettiğini, vakaların görüldüğünü ve kontrollü sosyal hayat noktasında çok dikkatli olmamız gerektiğini ilgililer her platformda vurguluyorlar. Bir jandarmanın, polisin, sağlıkçının yerine kendinizi koyun, akşama kadar bir mücadele veriyorsunuz eve gittiğinizde öğreniyorlar ki bir plajda insanlar köpük partisi yapıyor, herhangi bir organizasyonda insanlar kol kola horon oynuyor, düşünün ki moraliniz nasıl bozulur. Vatandaşlara büyük görev düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda çok daha fazla özen ve çok daha fazla dikkat istiyoruz" dedi.

VATANDAŞLAR DA TEDİRGİN

Rizeliler de belirlenen kurallara uyulması gerektiğini söyledi. Akın Özgen dikkatli davranılmadığını belirterek “Korona ile ilgili alınan önlemleri benimsemiş değiller, düğünlere, cenaze merasimlerine gidiliyor, maske konusunda gerekli hassasiyet gösterilmiyor. Şimdi önümüz bayram, vakaların daha da artmasından korkuyorum” dedi.

Nurettin Tibukoğlu ise “Bu bayramda da virüsün yayılmaması için bayramlaşma geleneklerimizi yerine getirmeyeceğiz. Vakaların yeniden artışa geçtiğini öğreniyoruz. Bayramlaşalım derken hasta olmayalım” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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