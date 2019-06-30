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Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

Rize Kalkandere'de yavru bir köpeğin temizlik işçisi tarafından dereye atıldığına dair ortaya çıkan görüntüler sosyal medya tepki çekti. Olay sonrası harekete geçen Kalkandere Belediyesi, temizlik görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı

Kalkandere ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan S.K., elindeki süpürge ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpekten birini küreğin üzerine koyup, ardından köprüden dereye attı. Diğer yavru köpek ise canını kaçarak kurtardı. SK.'nın Köpeği dereye attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

TEPKİLER ÜZERİNE BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki çekmesi üzerine Kalkandere Belediyesi bir açıklama yaptı. Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, belediyenin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada S.K.’nın cezasız kalmayacağını ve hakkında işlem başlatıldığını dile getirdi. Yıldırım, “İnternete düşen ve bilgimiz dışında gelişen bu üzücü olay için belediyemiz adına herkesten özür diliyorum. Her canlının yaşama hakkı vardır. Belediye personelimiz hakkında gerekli işlem yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

'İŞLEM BAŞLATILDI'

Yine aynı hesaptan Kalkandere Belediyesi adına yapılan paylaşımda ise S.K. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hukuki işlem başlatıldığı dile getirildi. Paylaşımda, “Bugün, 29/06/2019 tarihinde ilçemizde geçtiği tespit edilen menfur hadiseye dair saat 18.30'da ilgili kişi S.K’nın ifadesinin alınmasına müteakip, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hukuki süreç işletilmiştir. Ayrıca ilgili kişi hakkında idari soruşturma süreci de başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rize yavru köpek kalkandere belediyesi

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