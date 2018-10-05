Rize'de yaylalar beyaza büründü

Çamlıhemşin ilçesine 29 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası’nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Beyaza bürünen yaylada kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı, yaylacılar kar yağışı ile göç için hazırlıklara başladı. Kimi yaylacılar hayvanları ile ilçe merkezine doğru yola koyulurken, kimileri de üzeri kar ile kaplanan otları kamyonlara yükledi.
Sabah kalkınca kar yağışı ile karşılaştıklarını belirten yaylacılar yeşil örtünün yerini beyaz örtünün aldığını belirtti.
Kaynak: DHA
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