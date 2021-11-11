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  4. Rize'de yolun karşısına geçmek için bir anda yola fırlayan küçük kıza araç böyle çarptı

Rize'de yolun karşısına geçmek için bir anda yola fırlayan küçük kıza araç böyle çarptı

11.11.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Kaza merkeze bağlı Taşlıdere Mahallesi, Eski Rize-Hopa yolu üzerindeki Okullar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rize’den Çayeli istikametine doğru giden Y. B. kontrolündeki otomobil bir anda yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kübra Kıdal isimli 9 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Kazada yaralanan Kıdal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük kızın yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Y.B. kontrolündeki otomobilin 9 yaşındaki Kübra Kıdal’a çarptığı kazanın görüntüleri ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde küçük kızın araçlar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidi üzerinden yola çıktığı, otomobilin sağ tarafından kıza çarptığı anlar anbean kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rize
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