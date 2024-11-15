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Rize'deki 4,7'lik deprem sonrası uzman isimden açıklama! "Hiçbir fayla ilişkili değildir..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.11.2024 21:42
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Son zamanlarda yurdun farklı yerlerinden gelen deprem haberleri vatandaşları tedirgin etmeye devam ederken bugün bir haber de Rize'den gelmişti. Rize'de bugün meydana gelen deprem paniğe yol açtı. AFAD verilerine göre Hemşin ilçesindeki depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklanmıştı. Deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Rize'deki 4,7'lik deprem sonrası uzman isimden açıklama! "Hiçbir fayla ilişkili değildir..."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde 12,85 kilometre derinlikte deprem meydana gelmişti.

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PANİĞE YOL AÇTI

Kentte paniğe yol açan deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

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"HİÇBİR FAYLA İLİŞKİSİ YOK"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Hemşin'deki deprem bilinen hiçbir fay ile ilişkili değildir. 1892 Artvin depremin dışında bilinen başka deprem de yoktur. Endişe edilecek bir durum olduğu kanaatinde değilim. Klavye kurbanı olduğum mesajı bir daha gönderiyorum"

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