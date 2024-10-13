Rize'deki Burger King açılışı gündem olmuştu! Ömer Çelik duyurdu, disipline sevk edildiler

Rize'de Burger King açılışı olay olmuştu. Açılışa AK Partili ilçe belediye başkanları ve yerel yöneticiler de katılmıştı.
İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete "Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım" diyerek kendini savunmuştu.
Konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik şunları ifade etti:
"Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir."
Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 13, 2024