Rize'deki Burger King açılışı gündem olmuştu! Ömer Çelik duyurdu, disipline sevk edildiler

Rize'de Burger King açılışı olay olmuştu. Açılışa AK Partili ilçe belediye başkanları ve yerel yöneticiler de katılmıştı.

"YESEYDİM İSRAİL'E DESTEK VERMİŞ OLACAKTIM"

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete "Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım" diyerek kendini savunmuştu.

ÖMER ÇELİK: 'DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER'

Konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik şunları ifade etti:

"Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir."