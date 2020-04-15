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  4. Rize'deki Kalkanadere ilçesinde koronavirüs karantinası başladı!

Rize'deki Kalkanadere ilçesinde koronavirüs karantinası başladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2020 09:48 | Son Güncelleme

Rize'nin Kalkandere ilçe merkezinde koronavirüs önlemleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca verilen karar sonrası ilçeye giriş ve çıkışlar ulaşıma kapatılarak vatandaşların büyük bölümü evlerine kapandı. Bazıları ise evlerinin önünde bulunan bağ ve bahçe işlerini yapmaya koyuldu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalkandere ilçe merkezinde karantina uygulamasına karar verildi. Karar, bu sabah saat 08.00’de uygulamaya konuldu. Polis ve jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatarak önlem aldı. İlçede temel tüketim ihtiyaçlarına göre ekmek fırınları, eczaneler ve marketler hizmet vermeyi sürdürdü. Belediye hoparlörlerinden anonslarla halkın bilgilendirildiği ilçede, sosyal izolasyon kurallarına uyulması istendi.

EVLERİNİN ÖNÜNDE BAĞ-BAHÇE İŞLERİNE KOYULDULAR

Karantinanın ilk gününde vatandaşların büyük bir bölümü dışarı çıkmazken, bazıları ise evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yaptı. Tarlalarını kazanlar, lahana, mısır ve diğer sebzeleri ekti. Evde kalan vatandaşlar da pencerelerden sokakları izledi.

Tarlasını kazan Hüseyin Türk “Yapacak bir şey yok, evimizde duracağız, karantina kurallarına uyarak zamanımızı geçireceğiz. Biraz bağ bahçede biraz evin içerisinde bu süreyi tamamlayacağız ve karantina bitmesi için haber bekleyeceğiz. Komşuluk ilişkilerimiz tabii ki devam ediyor ama uzaktan uzağa telefonla devam edecek” dedi.

Ev işleriyle ile zaman geçiren Katibe Türkyılmaz da, “Ev işleriyle bahçe işleri ile uğraşarak bu karantina sürecini geçireceğiz. Karantina bence tabii ki iyi bir şey, herkes daha dikkatli ve tedbirli olsun, mesafesini korusun, sağlıklı günlere ulaşalım. Komşularımızla bile görüşmüyoruz. Uzaktan uzağa balkondan balkona hal hatır soruyoruz” diye konuştu.

Zafer Türkyılmaz ise “Çay fideleri hazırlıyorum, biraz bahçe işleri ev tamiratları derken bu süreci bu şekilde geçirmeyi planlıyorum, hiçbir şey yapılmadan da durulmuyor” ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize Kalkandere koronavirüs

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