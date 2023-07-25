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Rize Devlet Hastanesi'nde panik anları: Etrafa rastgele ateş açtı, aralarında polis ve jandarmanın da bulunduğu 5 kişi yaralandı!

25.07.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bir kişinin etrafa silahla ateş açtı. Aralarında polis, jandarma ve sağlık çalışanın da olduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanırken olayın gerçekleştiği anlar kameralara yansıdı. İşte haberin detayları...

Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen kimliği belirsiz kişinin tabancayla rastgele ateş açması sonucu, 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 hasta yaralandı. Geniş güvenlik önlemleri alınan hastanenin acil servisi kapatılırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırıdan sonra kaçan şüpheli ise uzaklaşamadan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Eminettin Mahallesi Rize Valiliği karşısındaki Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Acil servis koridorunda kimliği belirsiz kişi, henüz bilinmeyen nedenle belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş açtı. Acil servis önünde kurşunların isabet ettiği 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 hasta yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi hastaneye sevk edilirken, görevli sağlık çalışanları yaralılara ilk müdahalede bulundu. Saldırı sonrası kaçan şüpheli, hastane yakınında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Geniş güvenlik önlemleri alınan hastanenin acil servisi kapatılırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan, pansuman için hastaneye gelen kişinin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör de hastaneye gelerek incelemelerde bulundu.

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SİLAH SESLERİ SONRASI PANİK ANLARI KAMERADA

Bu arada korku ve paniğe neden olan olay anı bir hasta yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Görüntüde, acil serviste peş peşe silah seslerinin duyulduğu, kaçan şüphelinin dışarıda polis ekiplerince yere yatırılarak gözaltına alındığı yer alıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize hastane

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