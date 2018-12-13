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Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki saldırı olayı soruşturmasına gizlilik kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 17:26 | Son Güncelleme

RİZE Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ın yaralandığı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada gizlilik kararı allındı.

RİZE, (DHA)- RİZE Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ın yaralandığı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada gizlilik kararı allındı.
Konuyla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile polis memuru Yiğitcan Köksal'ın yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gizlilik kararı alındığı duyuruldu. Açıklamada, “Soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup, soruşturma kapsamında her türlü iddia titizlikle araştırılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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