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Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2018 17:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tayin talebiyle makama çıktığı esnada bilinmeyen bir nedenle İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğsü ve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştır" - "Yaralılar tedavi altında. Ancak Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıya ilişkin, "Polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tayin talebiyle makama çıktığı esnada bilinmeyen bir nedenle İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğsü ve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştır. Yaralılar tedavi altında. Ancak Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Olayın, saat 14.50 sıralarında meydana geldiğini belirten Oktay, "Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, il emniyet müdürü görüş gününde, tayin talebiyle makama çıktığı esnada, bilinmeyen bir nedenle İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğsü ve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştır." açıklamasında bulundu.

Yaralıların, Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını aktaran Oktay, ancak İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi.

Oktay, şüpheli polis memurunun, silahıyla birlikte gözaltına alındığını kaydetti.

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