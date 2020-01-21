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  4. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit etmişti! Rapor hazırlandı: Cezai ehliyeti...

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit etmişti! Rapor hazırlandı: Cezai ehliyeti...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) makamında şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun (36), cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, geçen yıl Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden yatay geçişle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ne kayıt yaptırdı.

Derepazarı ilçesinden 8 kilometre mesafedeki il merkezine tayin isteyen Sarıcaoğlu, amirleri, ilçe kaymakamı ve Personel Şube Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamayınca İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yle görüşmek istedi. 11 Aralık 2018 tarihinin personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası ve cep telefonu alınan Sarıcaoğlu, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.

MAKAM ODASINDA DEHŞET SAÇTI

8 dakika süren görüşme sonrası makam odasından çıkan Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabanca ve cep telefonunu geri aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayininin, planlamaya uygun bulunmadığı bildirildiği için öfkelenen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra makam odasına geri yöneldi. Odaya girip, tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan 7 kurşundan 3'ünün isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal da yaralandı. Yaralı Köksal tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal tedavilerinin ardından taburcu edildi.

‘AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 40 HAPSİ İSTENDİ’

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan 41 sayfalık iddianamede, Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, halen Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına karar verdi. Karar doğrultusunda Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor, 4'ncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'na sunuldu. Kurul, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verdi.

AKIL SAĞLIĞI ZAYIFLIĞI YOKMUŞ

Raporda, "İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun 6 Ocak 2020 giriş ve 10 Ocak 2020 çıkış tarihleri arasında yapılan muayenesi, müşahedesi, tetkikleri ve adli dosyanın incelenmesi neticesinde kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği, dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı, bu duruma göre Sarıcaoğlu'nun 11 Aralık 2018'de 'tasarlayarak yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme, tasarlayarak yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle iki kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu kanaat ve mütalaamızı bildirir gözlem raporudur" denildi. (DHA)

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