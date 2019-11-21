Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Dönemin Derepazarı İlçe Emniyet Amiri Ahmet Akkan, sanığın emri altında çalıştığını ve çalıştığı dönemde okuyabilmesi için kendisine kolaylık gösterdiğini, ilçede çalışmasının kendisi için bir avantaj olduğunu, buna rağmen tayin gerekçesini ileri sürerek, gitmek istediğini söyledi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve iki kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, SEGBİS sistemi ile katıldı.

Sanık Sarıcaoğlu, tanığın yanlış beyanda bulunduğunu öne sürerek, buna karşılık salonda bulunan polis memuru Kadir Durmuş'un dinlenmesini istedi.

Tanık Durmuş da olay sonrası sanık ile görevlendirilmesi nedeniyle mahkemede görüştüğünü, yaşanan olaylarla ilgili çok fazla bir bilgisi olmadığını belirtti.

Verdi ailesinin avukatı Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, sanığın TCK'nin 32. maddesine istinaden akıl sağlığının bozuk olmadığını beyan ederek, şunları söyledi:

"Bu raporun aldırılması sadece yargılamayı sürüncemede bırakacaktır. Sanığın mermi namluda bir şekilde gezmesi, devamında eylemi gerçekleştirdikten sonra facebook üzerinden canlı yayın yapması ne kadar soğukkanlı bir şekilde eylemi tasarladığını ortaya koymaktadır. Derepazarı ilçesi, il merkezine çok yakın bir yer, orada çalışmak avantaj olduğu için hakkında herhangi bir adaletsiz tutum söz konusu değildir. Bu haliyle dosya tamamlanmıştır. Kendisine en ağır şekilde ceza verilsin."

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespiti raporunun gelmesinin beklenmesine, eksiklerin giderilmesine hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma ertelendi.

Öte yandan, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da duruşmayı izledi.

