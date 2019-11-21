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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 18:34 | Son Güncelleme

Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı yaralayan trafik polisinin yargılanmasına devam edildi - Rize Baro Başkanı ve Verdi ailesinin avukatı Ümit Peçe: - "Sanığın mermi namluda bir şekilde gezmesi, devamında eylemi gerçekleştirdikten sonra facebook üzerinden canlı yayın yapması ne kadar soğukkanlı bir şekilde eylemi tasarladığını ortaya koymaktadır"

RİZE (AA) - Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı yaralayan trafik polisinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve iki kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, SEGBİS sistemi ile katıldı.

Duruşmada, saldırıda yaralanan müşteki Yiğit Can Köksal, şehit emniyet müdürünün kardeşi Ertunç Verdi, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesinin vekaletini gönüllü olarak üstlenen Rize Baro Başkanı Ümit Peçe ile diğer avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada, kimlik tespitinin ardından tanıklar dinlendi.

Dönemin Derepazarı İlçe Emniyet Amiri Ahmet Akkan, sanığın emri altında çalıştığını ve çalıştığı dönemde okuyabilmesi için kendisine kolaylık gösterdiğini, ilçede çalışmasının kendisi için bir avantaj olduğunu, buna rağmen tayin gerekçesini ileri sürerek, gitmek istediğini söyledi.

Sanık Sarıcaoğlu, tanığın yanlış beyanda bulunduğunu öne sürerek, buna karşılık salonda bulunan polis memuru Kadir Durmuş'un dinlenmesini istedi.

Tanık Durmuş da olay sonrası sanık ile görevlendirilmesi nedeniyle mahkemede görüştüğünü, yaşanan olaylarla ilgili çok fazla bir bilgisi olmadığını belirtti.

Verdi ailesinin avukatı Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, sanığın TCK'nin 32. maddesine istinaden akıl sağlığının bozuk olmadığını beyan ederek, şunları söyledi:

"Bu raporun aldırılması sadece yargılamayı sürüncemede bırakacaktır. Sanığın mermi namluda bir şekilde gezmesi, devamında eylemi gerçekleştirdikten sonra facebook üzerinden canlı yayın yapması ne kadar soğukkanlı bir şekilde eylemi tasarladığını ortaya koymaktadır. Derepazarı ilçesi, il merkezine çok yakın bir yer, orada çalışmak avantaj olduğu için hakkında herhangi bir adaletsiz tutum söz konusu değildir. Bu haliyle dosya tamamlanmıştır. Kendisine en ağır şekilde ceza verilsin."

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespiti raporunun gelmesinin beklenmesine, eksiklerin giderilmesine hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma ertelendi.

Öte yandan, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da duruşmayı izledi.

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