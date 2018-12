Rize Emniyet Müdürü görevine başladı

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - RİZE'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine atanan Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman (50) görevine başladı.

Rize Emniyet Müdürlüğü önünde törenle karşılanan Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, görevi Rize İl Emniyet Müdür Vekili Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik’ten devraldı. Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye rahmet dileyen Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, "Ailesinin, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun. Tabi böyle bir olaydan sonra buraya gelmek bizi biraz üzdü ama görev verildi. Bizi bu göreve layık görenleri mahcup etmeden görevimizi yapacağız. Rizelilere ve milletimize hizmet edeceğiz” dedi.

Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ise “Bizde üzücü bir olayla vekaleten devraldık. Ekiplerimizin ve arkadaşlarımızın tamamıyla bu süreci atlattık. Müdürümüz deneyimi, tecrübesi, alana hakimiyeti ile inşallah başarıyı daha da ileriye getirecektir. Buna olan inancımız tamdır, kendisine de başarılar diliyorum” diye konuştu.

Olay, 11 Aralık'ta, Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Tayin isteğine olumsuz yanıt alan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (35), görüştüğü Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin makam odasından çıktıktan sonra silahını alarak yeniden makama yöneldi. Saldırgan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Makama giren koruma polisi Yiğit Can Köksal, kendisini de yaralayan Sarıcaoğlu’nu ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal’ın ise tedavileri sürüyor. Olaydan sonra gözaltına alınan saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklandı.