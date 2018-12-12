Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi, makamında tabanca ile ateş ederek şehit eden ve bacağından vurularak etkisiz hale getirilen polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, sevk edildiği Rize Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Saldırgan polis memuru Sarıcaoğlu, Kalkandere L Tipi Cezaevine konuldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ'Yİ, MAKAMINDA VURDU

Geçtiğimiz gün saat 14.50 sıralarında Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmesinin ardından özel kaleme bıraktığı silahı alarak hızla makam odasına geri dönmüş ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan vurarak şehit etmişti. Saldırgan ayrıca Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğüs ve sırtından vurduktan sonra kendisine ateş eden koruma polis memuru Yiğit Can Köksal'a karşılık vererek bacağından yaralamıştı. Personel Şube Müdürü Ercan Polat saldırı sonrasında ağır yaralanmıştı.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı Sarıcaoğlu'nun ifadesinde, Derepazarı ilçesinde gündüz çalıştığı için tayinini Rize merkeze aldırmak istediğini, bunun için yazılı müracaat ettiğini fakat olumsuz sonuçlanınca bir kez de emniyet müdürüyle yüz yüze görüşmek istediğini söylediği belirtildi.

Emniyet müdürüyle görüşmesinde, Derepazarı ilçesinde gece çalışma olmadığını, Rize merkezde gece çalışarak gündüz okumak istediğini, bu nedenle tayin talep ettiğini belirttiğini dile getiren zanlının, Emniyet Müdürünün bu talebinin karşılanamayacağını söylemesi üzerine dışarı çıktığını, dışarı çıktıktan sonrasını hatırlamadığını, neden yaptığını da hatırlamadığını öne sürdüğü kaydedildi.

