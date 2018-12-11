HABER

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ilk ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 22:43 | Son Güncelleme

Tayin isteği nedeniyle gittiği Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda bacağından vurularak etkisiz hale getirilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun (38), tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, olayla ilgili meslektaşlarına verdiği ilk ifadesinde şaşkın olduğunu belirterek, "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dediği öğrenildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında tayin nedeniyle sorun yaşadığı belirtilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun ilk ifadesi ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de saldırı olayını çok yönlü araştırmak için inceleme başlatırken, saldırgana ait cep telefonu, mail ve sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.

YARALI POLİS MÜDÜRÜ POLAT, YOĞUN BAKIMDA

Karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın tedavi gördüğü hastanede ameliyattan çıkarak Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındığı belirtildi. Yaralı polis Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (4)

KARDEŞİNDEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Öte yandan, uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Volkan Verdi, kişisel sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. Şehit olan ağabeyinin tayinin cennete çıktığını belirten Volkan Verdi, yaptığı paylaşımında, "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni târîhe desem, sığmazsın. Ailemizin gözbebeği canım abim Altuğ Verdi'nin tayini cennete çıktı. Allah'ım seni şehitlik mertebesinde ağırlasın. Adını, namını, karakterini, sevgini sonsuza kadar yaşatacağım" ifadelerini kullandı. Volkan Verdi'nin yürek burkan paylaşımına binlerce takipçi yorumda bulanarak acılı aileye taziye dileklerinde bulundu.

Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (4)

(DHA)


Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntülerMeğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler
İçişleri Bakanı Soylu, gözyaşlarını tutamadıİçişleri Bakanı Soylu, gözyaşlarını tutamadı
Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıRize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rize emniyet müdürü İsmail Hakkı Sarıcaoğlu Altuğ Verdi ilk ifade

En Çok Okunan Haberler

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık 2018 Salı son hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık 2018 Salı son hava durumu raporu)

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Yılmaz Morgül: Acun'la tanışınca parayı tanıdım

Yılmaz Morgül: Acun'la tanışınca parayı tanıdım

Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu! Altuğ Verdi şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu! Altuğ Verdi şehit oldu

Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Meclis lokantasındaki fiyatlar sosyal medyayı salladı! Çorba 1, kavurmalı pilav 6 TL...

Meclis lokantasındaki fiyatlar sosyal medyayı salladı! Çorba 1, kavurmalı pilav 6 TL...

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler: Yarın beni de alabilirler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler: Yarın beni de alabilirler

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'da ise...

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'da ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O ilimizde eğitime 1 günlük kar engeli!

O ilimizde eğitime 1 günlük kar engeli!

İçişleri Bakanı Soylu, gözyaşlarını tutamadı: Kahraman evladımızı kaybettik

İçişleri Bakanı Soylu, gözyaşlarını tutamadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Portakal sorusuna yanıt

Ömer Çelik'ten Fatih Portakal açıklaması

Marmaray seferleri durdu, taksiciler istasyonlara akın etti

Taksiciler, krizi fırsata çevirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklamalarda bulundu

AK Parti MKYK sonrası kritik açıklamalar

Polisin şehit olduğu kazada skandal ifade: Ne kadar içtik bilmiyorum

Polis memuru şehit olmuştu! 'Ne kadar içtik bilmiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.