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Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında şehit eden polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu için istenen ceza belli oldu.11 Aralık tarihinde Rize İl Emniyet Müdürlüğünde trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı yaraladığı saldırı olayı ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında şehit eden polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu için istenen ceza belli oldu.
11 Aralık tarihinde Rize İl Emniyet Müdürlüğünde trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı yaraladığı saldırı olayı ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmada 41 sayfalık iddianame hazırlandığı öğrenildi. İddianamede, tutuklu polis Sarıcaoğlu’nun yanı sıra olay yerindeki tüm memurların ifadeleri alınarak, cep telefonu ve kamera kayıtları incelendi. Sarıcaoğlu hakkında tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 40 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamenin Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiği öğrenildi.

Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

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