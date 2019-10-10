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Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırganın eşi: Karıncayı bile incitmezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 10:56 | Son Güncelleme

RİZE'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun (36) eşi Semiha Sarıcaoğlu, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, “Eşim karıncayı bile incitmezdi.

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırganın eşi: Karıncayı bile incitmezdi

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) - RİZE'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun (36) eşi Semiha Sarıcaoğlu, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, “Eşim karıncayı bile incitmezdi. Bunu nasıl yaptı anlamış değilim. Eşimi bu sürece getiren olay neydi? Ne oldu ki böyle bir olaya kalkıştı? Bunun araştırılarak ortaya çıkarılmasını istiyoruz” dedi.
Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden yatay geçişle geçen yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Derepazarı ilçesinden 8 kilometre mesafedeki il merkezine tayin isteyen Sarıcaoğlu, amirleri, ilçe kaymakamı ve Personel Şube Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamayınca İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. 11 Aralık 2018 tarihinin personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası ve cep telefonu alınan Sarıcaoğlu, görüşme için İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.
MAKAM ODASINDA DEHŞET SAÇTI
8 dakika süren görüşme sonrası makam odasından çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabanca ve cep telefonunu geri aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayininin, planlamaya uygun bulunmadığı bildirildiği için öfkelenen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra makam odasına geri yöneldi. Odaya giren Sarıcaoğlu, tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan 7 kurşundan 3'ünün isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal da yaralandı. Yaralı Köksal tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal tedavilerinin ardından taburcu edildi.
‘AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 40 HAPSİ İSTENDİ’
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda 41 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile 40 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, Sarıcaoğlu'nun yargılanmasına başlandı.
‘EŞİM KARINCAYI BİLE İNCİTMEZDİ’
Tutuklu İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun eşi Semiha Sarıcaoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Biz olay olduğu günden beri çok üzgünüz. Bu olay nasıl oldu? Eşim böyle bir şey nasıl yaptı anlamıyoruz. Eşim daha önce inşaat bölümü okumuştu. Bu işe meraklıydı. 4 yıllık fakülte okumak istedi. Erzurum’da dondurduğu kaydını Rize’ye aldırdı. Çok okumak istiyordu. Olaydan önce bana ‘Tayin işimi yapmadılar, amirlerimden şikayetçi olacağım, dava açınca benimle uğraşırlar, beni sürerler. Sen de bu durumlara hazırlıklı ol’ demişti. Eşim çok iyi bir insandır. Karıncayı bile incitmezdi. Bunu nasıl yaptı anlamış değilim. Eşimi bu sürece getiren olay neydi? Ne oldu ki böyle bir olaya kalkıştı? Bunun araştırılarak ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Eşimin kötü biri olduğuna inansam, bu olaydan sonra zaten onu terk ederdim. Ama kötü biri değil. Onu bu sürece getirenlerin, sorumluların belirlenmesini istiyorum. Arkadaşları ve çevresi ile bir küçük tartışması bile olmazdı. Sorunlu bir insan değildi. Bu aşamaya nasıl geldi, kimler getirdi bunların ortaya çıkmasını istiyorum” dedi.
‘EŞİ VE AİLESİNE SABIRLAR DİLİYORUM'
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit olmasına çok üzüldüklerini anlatan Semiha Sarıcaoğlu, “Çok üzgünüz. Şehit emniyet müdürüne Allah’tan rahmet diliyorum. Eşi Leyla Verdi’ye ve ailesine sabırlar diliyorum. Ben her gün onların acılarının dinmesi için dua ediyorum. Çok zor bir durum. Allah onlara sabırlar versin” diye konuştu.

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Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırganın eşi: Karıncayı bile incitmezdiRize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırganın eşi: Karıncayı bile incitmezdiRize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırganın eşi: Karıncayı bile incitmezdiRize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırganın eşi: Karıncayı bile incitmezdi

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