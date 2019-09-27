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Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırganın yargılanmasına başlandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ Rize'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, hâkim karşısına çıktığı mahkemede, savcının mütalaasına ilişkin "Böyle bir şey yaşanmasını istemezdik, söyleyecek bir şey yok" dedi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ
Rize'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, hâkim karşısına çıktığı mahkemede, savcının mütalaasına ilişkin "Böyle bir şey yaşanmasını istemezdik, söyleyecek bir şey yok" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için adli tıp kurumu raporu talep ettiği Sarıcaoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar vererek, daha önce tanık olarak dinlenmesi kararlaştırılan ancak gelmeyen bazı tanıkların zorla getirilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Kasım tarihine erteledi.

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