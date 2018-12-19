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Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu saldırı soruşturmasında 4 polis açığa alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

RİZE'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal’ın yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili 4 polis memuru açığa alındı.

Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu saldırı soruşturmasında 4 polis açığa alındı

RİZE, (DHA) - RİZE'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal’ın yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili 4 polis memuru açığa alındı.
İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilen müfettişlerin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rize Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem’de görevli 4 polis memuru açığa alındı. Müfettişlerin özel kalem personelinin de ifadelerine başvurduğu öğrenildi.
Olay, 11 Aralık'ta, Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Tayin isteğine olumsuz yanıt alan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görüştüğü Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin makam odasından çıktıktan sonra silahını alarak yeniden makama yöneldi. Saldırgan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Makama giren koruma polisi Yiğit Can Köksal, kendisini de yaralayan Sarıcaoğlu’nu ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal’ın ise tedavileri sürüyor.
Olaydan sonra gözaltına alınan saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklandı.

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Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu saldırı soruşturmasında 4 polis açığa alındıRize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu saldırı soruşturmasında 4 polis açığa alındı

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