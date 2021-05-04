Rize İkizdere'deki köylülerin avukatı Okumuşoğlu: Bölgede toplam dört taş ocağı projesi var

Rize'nin İkizdere İlçesi'nde, yöre sakinlerinin Cevizlik Taş Ocağı projesine karşı tepkileri devam ederken köylülerin avukatı Yakup Okumuşoğlu, bölgede toplam dört taş ocağı kurulmak istendiğini açıkladı. Köylüler günlerdir İşkencedere (Eskencidere) Vadisi'nde düzenlendikleri eylemlerle, Cevizlik Taş Ocağı projesinin yol açma çalışmalarını durdurmaya çalışıyor. Eylemlerde projenin hem bölgedeki köylülerin yaşam alanlarına hem de vadinin ekolojik sistemine zarar vereceği belirtiliyor. BBC Türkçe'ye konuşan avukat Yakup Okumuşoğlu ise bu bölgede Cevizlik dahil toplam dört adet taş ocağı projesinin hayata geçirilmek istendiğini söyledi. Projeler neler? Projelerden ilki, izinleri alınmış olan Cevizlik Bazalt Taş Ocağı projesi. Proje için yol açma faaliyetleri sürüyor ve yöre sakinleri bu çalışmalara engel olmaya çalışıyor. Okumuşoğlu'nun aktardığına göre proje hakkında alınan "Çevresel Etkili Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararı yargıya taşınmış durumda. İkinci proje, Gürdere Bazalt Taş Ocağı projesi. Cevizlik Taş Ocağı projesinin çok yakınında yer alan, proje tanıtım dosyası hazırlanan bu projenin başvuru süreci devam ediyor.

Okumuşoğlu, "Ulaştırma ve Altaypı Bakanlığı'nın Cevizlik Taş Ocağı projesiyle ilgili kapasite artırımı istediğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın burada henüz taş çıkartılmadığı için bunu kabul etmediğini, bunun üzerine Ulaştırma ve Altaypı Bakanlığı'nın Gürdere Taş Ocağı projesini hayat geçirmek için başvurulara başladığını" öne sürüyor. Okumuşoğlu, Gürdere ile ilgili bazı basın organlarında yer alan bazı ifadelerin aksine henüz proje için tam anlamıyla izin verildiğinin söylenemeyeceğini belirtiyor ve "Proje için ya 'ÇED gerekli değildir' ya 'ÇED gereklidir' kararı verilecek ya da bütün bu tepkilerden dolayı ÇED sürecinin sonlanmasına dair bir karar verilecek" diyor. BBC Türkçe'nin incelediği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın e-ÇED sayfasında, bu iki projenin sahibi olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gözüküyor. Üçüncü proje, yine Cevizlik'teki Mermer Bazalt Taş Ocağı projesi. Okumuşoğlu, 25 hektarın altındaki alanlar için ÇED istenmediğini, ancak projelerin 24 hektar civarı gösterilerek suistimal edildiğini öne sürüyor.

Avukat Okumuşoğlu, "Bu projede, Rize İdare Mahkemesi'nin, 25 hektarın hemen altındaki bir alan için alınan 'ÇED gerekli değildir' kararının hukukun arkasından dolanmak olduğunu belirten davacıların bu itirazını haklı bulduğunu ve davanın Danıştay'a taşındığını" aktarıyor. Danıştay ise ÇED gerekli değildir kararının doğru olduğunu belirtmiş ve Rize İdare Mahkemesi'nin keşif ve bilirkişi incelemesi yapmasını ve yeniden karar vermesini istemiş. Şimdi keşif ve bilirkişi incelemesi bekleniyor. Dördüncü proje ise Şimşirli Bazalt Taş Ocağı projesi. Proje ile ilgili "ÇED gerekli değildir" kararı yargıya taşındı. Dava devam ediyor. Mahkemenin istediği keşif ve bilirkişi incelemesi bekleniyor. Bu taş ocaklarının bazılarının, İyidere ilçesindeki lojistik merkez ve liman projesinin taş ihtiyacı için kullanılacağı belirtiliyor. Rize'nin sahil ilçelerinden ilçelerinden İyidere'deki bu projenin ihalesi, geçen yıl Eylül ayında, 1 milyar 370 milyon TL ile Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığı'na verilmişti.