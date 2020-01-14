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  4. Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Rize’nin 2019 suç bilançosunu açıkladı

Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Rize’nin 2019 suç bilançosunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize’nin 2019 suç bilançosunu açıklayarak “Rize asayiş suçları anlamında yaşanabilir, güvenli ve huzurlu bir kentimiz” dedi.Rize’nin diğer kentlere göre huzurlu bir şehir olduğunu dile getiren Gökduman “2019 yılında ilimizde terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile narkotik olaylarına karışan 6 bin 710 kişi ve adli makamlarca haklarında yakala emri verilen 916 kişi olmak üzere toplam 7 bin 626 kişi yakalandı ve bunlardan 571 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi” ifadelerini kullandı.Gökduman, söz konusu bir yıllık dönemde meydana gelen olaylarda 186 tabanca, bir adet uzun namlulu silah, 15 adet av tüfeği, 21 adet kuru sıkı tabanca, 2 bin 684 adet tabanca fişeği, 42 adet uzun namlulu tabanca fişeği, 16 adet av tüfeği fişeği, 237 adet şarjör ve 100 adet aksamı namlu ile gövde 85 adet bıçak, 4 adet muşta, 10 kilo kubar esrar maddesi, 9 kilo sukunk esrar maddesi, bin 41 adet ectasy hap ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini paylaştı.Rize’de uyuşturucu anlamında daha çok esrar maddesi kullanıldığını ve kimyasal uyuşturucu kullanımının yok denecek kadar az olduğunu belirten Gökduman, “Asayiş olaylarına baktığımızda 2019 yılı içerisinde Rizemizde bir tane cinayet var.

Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Rize’nin 2019 suç bilançosunu açıkladı

Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize’nin 2019 suç bilançosunu açıklayarak “Rize asayiş suçları anlamında yaşanabilir, güvenli ve huzurlu bir kentimiz” dedi.
Rize’nin diğer kentlere göre huzurlu bir şehir olduğunu dile getiren Gökduman “2019 yılında ilimizde terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile narkotik olaylarına karışan 6 bin 710 kişi ve adli makamlarca haklarında yakala emri verilen 916 kişi olmak üzere toplam 7 bin 626 kişi yakalandı ve bunlardan 571 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi” ifadelerini kullandı.
Gökduman, söz konusu bir yıllık dönemde meydana gelen olaylarda 186 tabanca, bir adet uzun namlulu silah, 15 adet av tüfeği, 21 adet kuru sıkı tabanca, 2 bin 684 adet tabanca fişeği, 42 adet uzun namlulu tabanca fişeği, 16 adet av tüfeği fişeği, 237 adet şarjör ve 100 adet aksamı namlu ile gövde 85 adet bıçak, 4 adet muşta, 10 kilo kubar esrar maddesi, 9 kilo sukunk esrar maddesi, bin 41 adet ectasy hap ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Rize’de uyuşturucu anlamında daha çok esrar maddesi kullanıldığını ve kimyasal uyuşturucu kullanımının yok denecek kadar az olduğunu belirten Gökduman, “Asayiş olaylarına baktığımızda 2019 yılı içerisinde Rizemizde bir tane cinayet var. 895 kasten yara olayı meydana gelmiş. Bunların 14’ü silahlı yaralama. Kamuoyunda genel bir algı var. Karadeniz’de ve Rize’de çok sayıda adam yaralama, adam öldürme bir algı var ama bu yanlış bir algı. Rakamlar da bunu ortaya koyuyor zaten. Bir yıl içinde sadece bir cinayet var. Genel olarak baktığımızda Rize gerçekten asayiş suçları anlamında yaşanabilir, güvenli ve huzurlu bir kentimiz. Biz de bu huzuru sağlamak için Rize’nin giriş yönlerinden 24 saat esaslı uygulamalarımız var. Alipaşa uygulama noktası, Fındıklı uygulama noktası bir de İkizdere uygulama noktalarımız var. Buralarda günün 24 saati ilimize girip ve çıkan araç ve şahıslar kontrol ediliyor, aramalar yapılıyor. Daha sonra yollarına devam etmeleri sağlanıyor” şeklinde konuştu.

Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Rize’nin 2019 suç bilançosunu açıkladı

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