Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de bir süredir vaka sayılarındaki artışın süreklilik arz ederek sürdüğü belirtildi.

Özellikle Kurban Bayramı ve sonrasında ortaya çıkan bu olumsuz sürecin üzüntü ve endişeye sebebiyet verdiği aktarılan açıklamada, "Bu olumsuz sonuca sebep olarak birçok etmen gösterilebilirse de toplu olarak bulunulan her ortamdaki kaygısız, tedbirsiz, rahat ve aşırı güvenin tetiklediği korkusuz tavırlar şüphesiz ki en önemli sebeplerin başındadır." ifadesi kullanıldı.

"RİSK HİÇ OLMADIĞI KADAR BÜYÜK"

Açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine uyum noktasında sıkıntılar yaşandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bunca söyleme, üzücü habere, yaşanan acı vefatlara, çekilen ıstıraplara ve sarf edilen emeğe karşın halen aynı vurdumduymaz tavırlarla düğünlerimizde rahatlıkla horon oynayabiliyor, sırf iyi vakit geçirebilmek adına, tedbirlere uymadığını gördüğümüz kafeterya, lokanta ve benzeri yerlerde bulunabiliyoruz. Belki de tüm bu rehavetimizin sebebinde halen bana bir şey olmaz, bana bulaşmaz, bulaşsa da bir şey yapmıyor gibi aslında içi boş gerçekten uzak fikir çağrışımları yatmaktadır. Şu an virüs hiç olmadığı kadar yakınımızdadır ve risk hiç olmadığı kadar büyüktür."