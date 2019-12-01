Rize mandalinasının tescili alınıyor

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk kez 1924 yılında, Rize'de dikilen fidanlarla tanıştığı mandalina için Karadeniz'de gen havuzu oluşturuldu. Klonlu fidanlar arasında en iyi özelliği gösteren mandalina ile gelecek yıl 'Rize Mandalinası' için tescil başvurusu yapılacak.

Türkiye'nin ilk kez 1924 yılında, Zihni Derin tarafından Rize'de dikilen fidanlarla tanıştığı mandalina için 7 yıldır araştırmalar yürüten Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyeleri, tescili için harekete geçti. 53 mandalina klonu seçen heyet, aşılı fidanların yer aldığı 'Rize Mandalinası' gen havuzu oluşturdu. Klonlu fidanlar arasında en iyi özelliği gösteren mandalina ile gelecek yıl 'Rize Mandalinası' için tescil başvurusu yapılacak.

Türkiye’nin 95 yıl önce mandalina ile Rize'de, Rusya'dan getirilen fidanların dikimi ile tanıştığını söyleyen RTEÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Keziban Yazıcı, "Rize'de bulunan tüm satsuma mandalina gen kaynakları, bu bahçede koruma altına alındı. Gen kaynakları çok önemlidir, farklı ülkeler artık kendi ülkelerinde yetişen bitkilerin gen kaynaklarını oluşturuyorlar. Şu anda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Rize mandalinasını gen kaynağı olarak koruma altına aldık. Gelecek yıl tescile başvurarak yaklaşık 95 yıllık bir geçmişi olan Rize mandalinasını tescil ettirmiş olacağız" dedi.