Rize Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz hayatını kaybetti

RİZE (AA) - Rize Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Güneysu ilçesindeki evinde dün gece rahatsızlanan 60 yaşındaki Yılmaz, oğlu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Hamdi Yılmaz, Rize Milli Eğitim Müdürlüğü görevine 20 Haziran 2017'de başlamıştı.

