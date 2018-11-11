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Rize Milli Eğitim Müdürü, kalp krizinden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 09:51 | Son Güncelleme

RİZE Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz (60), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Rize Milli Eğitim Müdürü, kalp krizinden öldü

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz (60), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Rize'de 1,5 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Hamdi Yılmaz, dün gece Güneysu ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yılmaz'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi.
Evli ve 2 çocuk babası, 36 yıllık eğitimci Ahmet Hamdi Yılmaz'ın ölümü, eğitim camiasında üzüntüye neden oldu.

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