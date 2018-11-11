Rize Milli Eğitim Müdürü Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

RİZE (AA) - Kalp krizi sonucu 60 yaşında vefat eden Rize Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.
Yılmaz için Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özkan Tavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Baro Başkanı Ümit Peçe, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Alim, İl Müftüsü İsmail Yalçın, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yılmaz'ın cenazesi, kardeşi Mustafa Yılmaz'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Güneysu ilçesi Kıbledağı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.
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