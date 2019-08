Rize mimarisinde yapılan konutları, Erdoğan açacak

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can Peçe/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - RİZE'de, idari ve akademik personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 150 dönüm arazi üzerine kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Güneysu Konakları tamamlandı. Rize mimarisi ve yatay yapılaşma örneği 480 konutlu yerleşkenin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nca yaptırılan Güneysu Konakları tamamlandı. 150 dönüm arazi üzerine 30 blok 480 konuttan oluşan yerleşkede geniş sosyal alanları yer alıyor. Rize mimarisi ve yatay yapılaşma ile bölgede örnek teşkil edecek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, “Üniversitelerin birçok konuda öncülük etmesi gerekir. Biz de bu noktada hem Rize mimarisi hem yatay yapılaşmaya örnek teşkil edecek şekilde konutlarımızı hayata geçirdik. Karadeniz'in tarihten gelen has mimarisini öne çıkartmayı bölge insanına da bu konuda önderlik yapmayı arzu ettik. Biz Rize mimarini diğer binalarımızda da kullanıyoruz. Her kampüsün giriş kapısında bile Rize mimarisinden örnekler mevcuttur“ dedi.

'YATAY MİMARİYEDE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'

Yatay mimariye uygun olmasına da çok dikkat ettiklerini vurgulayan Rektör Karaman, “Binalar 4 kattan oluşuyor. Alt katlarında otopark var, bu şekilde yatay mimariye uygun bir yapıda olmasına dikkat ettik. Son dönemlerde şikayette bulunulan bir konuda binaların çok iç içe girmiş olması ve nefes alacak alanların kalmaması. 150 dönüm arazi üzerine gerçekleşen bu projede 50 dönüm tamamen yeşil alan, spor alanları, yürüyüş yollarından oluşuyor” diye konuştu.

'NİTELİKLİ ÜNİVERSİTE OLMAMIZA KATKI SUNACAK'

Akademik ve idari personelin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla RTEÜ Geliştirme Vakfı'nca yapılan konutlar ile üniversiteye yeni öğretim elemanı çekme anlamında avantaj elde edeceklerini de söyleyen Karaman, “Bu konutlar sayesinde hem üniversitemize bağlı olan öğretim elemanlarının burada konaklamaları sağlanacak hem de yeni öğretim elemanlarını çekme anlamlı diğer üniversitelere göre bir avantaj elde etmiş olacağız. Bu konaklar daha nitelikli bir Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hedefimize ulaşmamıza katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı. RTEÜ Güneysu Konakları yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.