HABER

Rize mimarisinde yapılan konutları, Erdoğan açacak (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

RİZE'de, idari ve akademik personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 150 dönüm arazi üzerine kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Güneysu Konakları tamamlandı.

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can Peçe/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - RİZE'de, idari ve akademik personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 150 dönüm arazi üzerine kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Güneysu Konakları tamamlandı. Rize mimarisi ve yatay yapılaşma örneği 480 konutlu yerleşkenin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nca yaptırılan Güneysu Konakları tamamlandı. 150 dönüm arazi üzerine 30 blok 480 konuttan oluşan yerleşkede geniş sosyal alanları yer alıyor. Rize mimarisi ve yatay yapılaşma ile bölgede örnek teşkil edecek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, “Üniversitelerin birçok konuda öncülük etmesi gerekir. Biz de bu noktada hem Rize mimarisi hem yatay yapılaşmaya örnek teşkil edecek şekilde konutlarımızı hayata geçirdik. Karadeniz'in tarihten gelen has mimarisini öne çıkartmayı bölge insanına da bu konuda önderlik yapmayı arzu ettik. Biz Rize mimarini diğer binalarımızda da kullanıyoruz. Her kampüsün giriş kapısında bile Rize mimarisinden örnekler mevcuttur“ dedi. 'YATAY MİMARİYEDE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR' Yatay mimariye uygun olmasına da çok dikkat ettiklerini vurgulayan Rektör Karaman, “Binalar 4 kattan oluşuyor. Alt katlarında otopark var, bu şekilde yatay mimariye uygun bir yapıda olmasına dikkat ettik. Son dönemlerde şikayette bulunulan bir konuda binaların çok iç içe girmiş olması ve nefes alacak alanların kalmaması. 150 dönüm arazi üzerine gerçekleşen bu projede 50 dönüm tamamen yeşil alan, spor alanları, yürüyüş yollarından oluşuyor” diye konuştu. 'NİTELİKLİ ÜNİVERSİTE OLMAMIZA KATKI SUNACAK' Akademik ve idari personelin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla RTEÜ Geliştirme Vakfı'nca yapılan konutlar ile üniversiteye yeni öğretim elemanı çekme anlamında avantaj elde edeceklerini de söyleyen Karaman, “Bu konutlar sayesinde hem üniversitemize bağlı olan öğretim elemanlarının burada konaklamaları sağlanacak hem de yeni öğretim elemanlarını çekme anlamlı diğer üniversitelere göre bir avantaj elde etmiş olacağız. Bu konaklar daha nitelikli bir Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hedefimize ulaşmamıza katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı. RTEÜ Güneysu Konakları yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz
Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandıBeyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı
Genç kadın ahırda ölü bulundu!Genç kadın ahırda ölü bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

Genç kadın ahırda ölü bulundu, eşi gözaltına alındı

Genç kadın ahırda ölü bulundu!

Sınırda askeri helikopter hareketliliği! Kime ait olduğu tespit edilemedi

Kime ait olduğu bilinmeyen helikopterler sınırda uçtu

MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında ağır yaralandı

MHP'li başkan ağır yaralandı

Diyarbakır'da zırhlı araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı polisler var

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 1 polis şehit...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.