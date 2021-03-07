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Rize'nin balıkçı Yasemin'i 22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle 'Vira bismillah' diyor

07.03.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Rize'nin balıkçı Yasemin'i 22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle 'Vira bismillah' diyor

Rize'de 22 yıldır balıkçılık yapan Necip-Yasemin Akmermer çifti, 'Umut 53' adlı kayıkla ekmeğini kazanıyor. Eşinin merakıyla başladığı balık tutma işinin keyifli geldiğini söyleyen Yasemin Akmermer, 'İtfaiyeci kadınlar var, niye balıkçı kadınlar da olmasın' diyor.

Rize’nin Ardeşen ilçesi Işıklı Mahallesi’nde oturan Necip Akmermer (54) ve eşi Yasemin Akmermer (50), 22 yıl önce başladıkları balıkçılığı ‘Umut 53’ adlı kayıkla denize açılarak sürdürüyorlar. Balıkçılık merakının eşinden dolayı olduğunu söyleyen Yasemin Akmermer, “Evlenmeden önce denizi ben yüzmek olarak bilirdim ama eşimle birlikte ben de bu işe gönül koydum. Balıkları tutmaya başlayınca ben de heveslendim. Keyifli geldi, en önemlisi de bir işe yaramak hoşuma gitti. Kadınların her alanda olabileceğinin bir ispatıdır bu. İtfaiyeci kadınlar var, niye balıkçı kadınlar da olmasın” dedi.

'BALIKÇILIK TUTKUMDA EŞİMİN PAYI ÇOK BÜYÜKTÜR'

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Gece gündüz saat gözetmeksiniz denize açılarak balık tuttuklarını söyleyen Yasemin Akmermer, “Deniz deyince her saat kalkıp gidebiliyoruz. Bu şekilde bölgemizde benim gibi aktif olan bir bayan balıkçı yok. İlk başladığımda palamutların çok gelmesi bende tutku meydana getirdi. Ellerimde yara olmasına ve denizin beni tutmasına rağmen her gün gittim. Hiçbir zaman pes etmedim. Bunda eşimin payı çok büyüktür. Ben yapamam dediğim yerde arkamda durdu, yapabilirsin ve başarabilirsin dedi. Onun da verdiği destekle bir tutku haline geldi. O gitmese bile ben diyorum ki hadi denize gidelim” şeklinde konuştu.

'BİLİNÇLİ AVLANMA OLMAZ İSE OLANI DA BULAMAYACAĞIZ'

Eylül ayında sezonun başladığını söyleyen Necip Akmermer ise, “Sezon palamutla başlıyor. Hemen arkasından sargan, istavrit, barbun ve mezgit oluyor. Şu anda mezgit ve barbun var. Hamsi ister istemez ağlarımıza takılıyor küçük de olsa. Biz mezgite kuruyoruz ağlarımızı ama hamsi de takılıyor ağlara. Keşke iri hamsiler olsa ama bilinçli avlanma noktasında hassas olmamız gerekiyor. Bilinçli olmazsak olanı da bulamayacağız bu gidişle” ifadelerini kullandı.

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'KADINSIZ DEĞİL TÜRKİYE, DÜNYA DÜŞÜNÜLEMEZ'

“Karadeniz kadını güçlüdür. Erkeğinin arkasında duran ve her şekilde destek olandır. Yeter ki erkeklerinden bir adım gelsin, Karadeniz kadını altlarına kırmızı halıyı sererler” diyen Yasemin Akmermer’e eşi Necip Akmermer. “Kadınlar her alanda olmalıdır. Ülkemizin daha güçlü olması için her alanda kadınlar olmalıdır. Eşimin yaptıklarından dolayı gurur duyuyorum. Büyük zorlukların üstesinden gelebiliyor. Bana yardımcı oluyor. Balıkçılık değil, doğaya aşığız ve gezmesini de biliriz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bütün kadınlara kutlu olsun. Kadınsız değil Türkiye, dünya düşünülemez. Kadınlar her alanda olmalıdır” ifadelerini kullandı.

'DÜNYA KADINLARLA GÜZELLEŞECEK'

Kadın cinayetlerinin fazlalığına dikkat çeken Yasemin Akmermer, “Kadınlara zarar vermeyen nesil yetiştirilmeli. Kadınlar ağlamasın, gülsün. Bir çiçek gibi koklansın. Maalesef kadın cinayetleri çok var. Kadınlara eşlerinden ve bıraktıkları sevgililerinden olsun, hep kadın eziliyor, zulüm görüyorlar. Kadınlar sürekli ön planda olmalıdır. Dünya kadınlarla güzelleşecek” dedi.

İHA

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