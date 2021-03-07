Rize'nin balıkçı Yasemin'i 22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle 'Vira bismillah' diyor

Rize’nin Ardeşen ilçesi Işıklı Mahallesi’nde oturan Necip Akmermer (54) ve eşi Yasemin Akmermer (50), 22 yıl önce başladıkları balıkçılığı ‘Umut 53’ adlı kayıkla denize açılarak sürdürüyorlar. Balıkçılık merakının eşinden dolayı olduğunu söyleyen Yasemin Akmermer, “Evlenmeden önce denizi ben yüzmek olarak bilirdim ama eşimle birlikte ben de bu işe gönül koydum. Balıkları tutmaya başlayınca ben de heveslendim. Keyifli geldi, en önemlisi de bir işe yaramak hoşuma gitti. Kadınların her alanda olabileceğinin bir ispatıdır bu. İtfaiyeci kadınlar var, niye balıkçı kadınlar da olmasın” dedi.

'BALIKÇILIK TUTKUMDA EŞİMİN PAYI ÇOK BÜYÜKTÜR'

Gece gündüz saat gözetmeksiniz denize açılarak balık tuttuklarını söyleyen Yasemin Akmermer, “Deniz deyince her saat kalkıp gidebiliyoruz. Bu şekilde bölgemizde benim gibi aktif olan bir bayan balıkçı yok. İlk başladığımda palamutların çok gelmesi bende tutku meydana getirdi. Ellerimde yara olmasına ve denizin beni tutmasına rağmen her gün gittim. Hiçbir zaman pes etmedim. Bunda eşimin payı çok büyüktür. Ben yapamam dediğim yerde arkamda durdu, yapabilirsin ve başarabilirsin dedi. Onun da verdiği destekle bir tutku haline geldi. O gitmese bile ben diyorum ki hadi denize gidelim” şeklinde konuştu.