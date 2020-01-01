Rize, Ordu ve Trabzon'da yeni yıla görev başında giren polislere ziyaret

RİZE (AA) - Rize, Ordu ve Trabzon'da yeni yılı görev başında karşılayan emniyet mensupları, vali ve emniyet müdürlerince ziyaret edildi.

Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, hem moral vermek hem de başarı dilemek amacıyla görev başındaki polislere ziyarette bulundu.

Gökduman, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve Baro Başkanı Ümit Peçe ile Alipaşa mevkisindeki uygulama noktasına gitti. Burada görev yapan polislerin ve noktada durdurulan sürücülerin yeni yılını kutladı.

Nurettin Gökduman, bir süre konuştuğu polis ve vatandaşlara baklava ikram etti.

AK Parti Rize İl Gençlik Kolları üyeleri de polis noktalarını ziyaret ederek, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin isminin yazılı olduğu bardaklarla polislere çorba ikram etti.

AK Parti Rize Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıl nedeniyle polis ve kolluk kuvvetlerinin yoğunluğu olduğunu belirterek, "Biz de bu yoğunlukta onların hem yanında olmak hem de destek olmak istiyoruz. Bu sadece bugünle sınırlı değil, her durum ve şartta polis ve askerlerimizin yanındayız." dedi.