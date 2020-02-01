HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rize Özel İdaresi’nin 'KAR-delen' ekibi karla mücadele ediyor

Rize Özel İdaresi’nin 'KAR-delen' ekibi karla mücadele ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 14:32 | Son Güncelleme

RİZE'de etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan 'KAR-delen' ekibi, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE'de etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan 'KAR-delen' ekibi, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kardan kapanan 880 kilometrelik 33 köy yolunun tamamı ekiplerin aralıksız çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Rize’de etkili olan kar yağışıyla ekipler çalışmalarını hızlandırdı. İl Özel İdaresi’nin ‘KAR-delen’ adını verdiği kar temizleme ekibi de, dün kar yağışının başlaması ile çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler kar yağışının yoğun olduğu bölgelerdeki çalışmalarını sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürdü. İkizdere, Çayeli ve Çamlıhemşin ilçeleri başta olmak üzere ulaşıma kapanan 880 kilometrelik 33 köy yolu ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Kar yağışının durduğu kentte Çayeli’nde 7 ve İkizdere ilçesinde de 7 köyde nüfus olmadığı için yol açma çalışmasının yapılmayacağı belirtildi.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklamaElazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulda skandal! Öğretmen 2. sınıf öğrencisine şiddet uyguladı

Okulda skandal! Öğretmenin işine son verildi

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Okulda skandal! Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Hatay'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Sokak köpeği her gün aynı saatte fırına gelip ekmek alıyor

Her gün aynı saatte aynı yere gelip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.