"Rize simidi" tescillendi

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Rize'nin ismiyle özdeşleşen "Rize simidi", Rize Belediyesinin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesini aldı. Rize Belediyesi, kentin sembol lezzetlerinden olan Rize simidinin tescillenmesi için Eylül 2017'de Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret için başvuru yaptı. Sürecin tamamlanmasının ardından "Rize simidi" tescillenerek coğrafi işaret belgesini aldı. - "Etkinliklerde simidimiz baş rolü almaktadır" Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'nin kültürel anlamda değerlerini ön plana çıkarmak için birtakım çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çalışmalar kapsamında kentin mutfağına ait geleneksel yiyeceklerden olan Rize simidinin tesciline yönelik girişimlerde bulunduklarını belirtti. Kasap, Rize simidini önemsediklerine dikkati çekerek, Eylül 2017'de Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları coğrafi işaret başvurusunun 1 Ağustos 2018 itibarıyla onaylandığını aktardı. Tescilin, Rize simidinin Rize'ye ait olması bakımından önem taşıdığını vurgulayan Kasap, "Rize simidi bir markadır. Artık markası tescillenmiş Rize simidimiz var." dedi.

Kasap, tescil sürecine ilişkin bilgi vererek, şu değerlendirmede bulundu: "Türk Patent ve Marka Kurumu ile yaklaşık bir yılda 15 yazışma yaptık. Uzun bir sürecin içinde kurumsal ve geleneksel anlamda Rize simidinin Rize'ye ait olduğunu gösteren birçok kanıtlar sunduk. Bunlardan biri de Rize simidinin özellikleri, ölçüleri ve içeriğine ilişkin bilgilerin bulunduğu 1930'lu yıllarda Rize Belediyesi tarafından alınmış meclis kararıdır. Bu karar doğrultusunda Rize simidinin bir değer olarak 1930'lu yıllardan bu yana resmi kayıtlarda yer aldığını görüyoruz. Özellikle 90 yaşın üzerinde kişilerle yapılan röportajlar, kanıt olarak kullanılan veriler arasında bulunuyor. 1930'lu yıllardan önce Rize simidinin üretildiği de söyleniliyor." Rize simidini sadece kentte yaşayanların değil, aynı zamanda il dışında yaşayan Rizelilerin de severek tükettiğini belirten Kasap, "Genellikle Rize'den başka illere yolculuk yapan insanlarımız yanlarında Rize simidi götürüyor. Rize'yi tanıtan bir çok etkinliklerde simidimiz baş rolü almaktadır." diye konuştu.