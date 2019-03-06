HABER

Rize simidi tescillendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 18:02 | Son Güncelleme

Rize Belediyesinin yaptığı çalışmalar sonucu “Rize simidi” Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.Tuzcuoğlu Memişağa Parkı’nda “Rize simidi” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Rize Belediyesinin yaptığı çalışmalar sonucu “Rize simidi” Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Tuzcuoğlu Memişağa Parkı’nda “Rize simidi” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Mahreç İşareti No:410 olan Rize simidinin bir marka olması için birçok çalışmanın yapıldığını ifade eden Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize simidinin artık Rize’nin bir markası olarak anılacağını ifade etti. Başkan Kasap, şunları kaydetti:
“Türkiye genelinde ‘Kel Simit’ olarak ifade edilen Rize simidinin kendine özgü bir kimyası vardır. Biz Belediye olarak yaklaşık bir yıl önce Rize simidi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk. Şu anda markası elimizde olan Rize simidinin artık Rize’ye ait olduğu tescillendi.”

“Baston ekmeği de tescillendi”
Baston ekmeğinin de tescillendiği müjdesini veren Başkan Kasap, mayıs ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belgesinin verileceğini belirtti. Kasap, “Rize’mizin diğer bir markası olan ‘Baston Ekmeği’ tamamen Rize’ye ait bir ekmek türüdür. Hem yapılışı hem de pişirilmesi bakımından diğer ekmeklerden farklıdır” dedi.
Başkan Kasap, Rize simidinin marka olmasında katkılara bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Güvelioğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Rize’nin unutulmaya yüz tutmuş değeri olan “Armonika”ya da bilgilendirme etkinliğinde yer veren Başkan Kasap, armonika eşliğinde herkesi horana davet etti.
Konuşmaların sonunda Rize simidi üretimi yapan fırıncılara marka tescil belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Rize simidi tanıtım etkinliğine Rize Valisi Kemal Çeber, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurum müdürleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Şuhut Belediye Meclisi son toplantısını gerçekleştirdiŞuhut Belediye Meclisi son toplantısını gerçekleştirdi
“Medeniyetin Şehirleri” konferansında Kudüs ele alındı“Medeniyetin Şehirleri” konferansında Kudüs ele alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu Sara Aktaş'a 17 yıl 9 ay hapis cezası

Sara Aktaş'a 17 yıl 9 ay hapis cezası!

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Ümraniye'deki evinde öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısı oğlu çıktı

Ümraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirtti

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Küçük erkek çocuğu istismar edip... İğrenç! Hepsi flaş bellekten çıktı

İğrenç, hepsini kayda almış! Küçük erkek çocuğunu yakalayıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.