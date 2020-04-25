Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar moloz dökülerek kapatıldı

Rize’ye çay tarımı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üretecinin, daha önce verilen izinleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Kararla, büyükşehirlerde yaşayan ve çay tarımı için yaz döneminde bölgeye gelmek isteyenler bulundukları kentlerde kaldı. Ancak bazı üreticilerin alternatif yolları kullanarak kente girmeye çalıştığı belirlendi. Rize- Trabzon sınırında oluşturulan kontrol noktalarında sıkı denetimler yapılırken, alternatif köy yollarını kullanan bazı sürücülerin kente girmeye çalışması nedeniyle bu yollar da moloz dökülerek kapatıldı.

6 NOKTA KAPATILDI



Rize- Trabzon arasındaki alternatif 6 noktada giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. İki kent arasındaki tek giriş ve çıkışlar Karadeniz Sahil Yolu üzerinde İyidere- Of ilçeleri arsasındaki kontrol noktalarından gerçekleştiriliyor. Rize'nin Kalkandere ilçesi Ormanlı köyü ile Trabzon'un Of ilçesi Pınaraltı köyü arasındaki geçiş noktası da kapatıldı. İki köy arasında akrabalarına gidip gelemeyenler de mağdur oldu.

'BU KÖPRÜ, VATANDAŞA EZİYET KÖPRÜSÜ OLDU'



İki kent arasında alternatif yolların kapatıldığını anlatan Yılmaz Öztürk, "Trabzon tarafında akrabalarım var. Bu köprüyü kapattılar ama vatandaş buraya arabası ile geliyor, köprüde iniyor yaya olarak karşı tarafa geçip yapması gereken işlerini hallediyor. Mikrobu arabalar değil, insanlar taşıyor, ama insanlar geçebiliyor. Bu köprü vatandaşa eziyet köprüsü oldu. İstanbul'dan gelip Rize'ye girmek isteyenler başka noktaları kullanabiliyor" dedi.