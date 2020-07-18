Rize Valiliği açıkladı! 91 yılın yağış rekoru kırıldı

Rize Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada kentte metrekareye düşen 273,6 kilogram yağışın son 91 yıl içerisinde ölçülen tüm değerlerin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı sel ve heyelan afetinin yaralarının, en kısa sürede sarılması ve hayatın seyrini normale döndürebilmek için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile birçok sivil toplum kuruluşunun çalışma yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

“Karayolları'na ait yol ağında bulunan sanat yapılarında ve zeminde görünür hasar meydana gelmemiş olup, yaklaşık 20 bin metreküp heyelan ve teresubat temizliği tamamlanmıştır. Zarar tespit çalışmaları kapsamında Çayeli merkezdeki 35, Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde 25 iş yeri ile araç ve ev eşyası sel ve heyelandan zarar görenler olmak üzere toplam 60 tespit yapılmıştır. Çalışmalar devam ediyor. Sel ve heyelan afetinden zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İçişleri Bakanlığı Acil Destek Fonu'ndan 3 milyon TL, AFAD İl Müdürlüğü'ne aktarılmıştır.”