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  4. Rize Valiliği açıkladı! 91 yılın yağış rekoru kırıldı

Rize Valiliği açıkladı! 91 yılın yağış rekoru kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 10:26 | Son Güncelleme

Rize'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı, sel ve heyelanlara yol açan sağanakta, metrekareye düşen 273,6 kilogram yağış miktarının 91 yıl içerisinde ölçülen tüm değerlerin üzerinde olduğu açıklandı.

Rize Valiliği açıkladı! 91 yılın yağış rekoru kırıldı

Rize Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada kentte metrekareye düşen 273,6 kilogram yağışın son 91 yıl içerisinde ölçülen tüm değerlerin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı sel ve heyelan afetinin yaralarının, en kısa sürede sarılması ve hayatın seyrini normale döndürebilmek için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile birçok sivil toplum kuruluşunun çalışma yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

“Karayolları'na ait yol ağında bulunan sanat yapılarında ve zeminde görünür hasar meydana gelmemiş olup, yaklaşık 20 bin metreküp heyelan ve teresubat temizliği tamamlanmıştır. Zarar tespit çalışmaları kapsamında Çayeli merkezdeki 35, Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde 25 iş yeri ile araç ve ev eşyası sel ve heyelandan zarar görenler olmak üzere toplam 60 tespit yapılmıştır. Çalışmalar devam ediyor. Sel ve heyelan afetinden zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İçişleri Bakanlığı Acil Destek Fonu'ndan 3 milyon TL, AFAD İl Müdürlüğü'ne aktarılmıştır.”

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20 EV HASARLI

Hasar gören yapılarda incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "AFAD Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip tarafından konutlarda yapılan teknik incelemeler sonucu, Sırtköy ve Köprübaşı köyleri tamamlanmış, Madenli beldesi Yazıcılar ve Merkez Mahallesi’nde sona gelinmiştir. Çalışmalara Sarısu ve Yamaç köyleri ile Madenli'nin diğer mahallelerinde devam edilecek olup, oluşan heyelanlar yüzünden açılamayan yollar ekiplerimizin hızını etkilemektedir. Şu ana kadar toplam 111 ev incelendi. 3 ev yıkık, 20 evin oturulamayacak derecede hasar görmesi nedeniyle nakledilmesi, 15 civarındaki eve de istinat duvarının yapılması gerektiği tespit edilmiştir ve çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir" dedi.

Kaynak: DHA


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