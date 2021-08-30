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  4. Rize Valisi aşı yaptırmayan vatandaşın mesajını paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor

Rize Valisi aşı yaptırmayan vatandaşın mesajını paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor

30.08.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize Valisi Kemal Çeber, nüfusa oranla koronavirüs vaka yoğunluğu en fazla olan il olduklarını belirterek, “Kaybettiklerimizin yüzde 90’ı ikinci doz aşısını olmayan vatandaşlarımız” dedi. Çeber, aşı yaptırmayan ve Covid-19’a yakalanarak yoğun bakım ünitesi bulunması için kendisinden yardım isteyen bir hasta yakınının WhatsApp üzerinden kendisine yazdığı, “Utanıyorum söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik. İşte neticesi” yazılı mesajı paylaştı.

Rize Valisi aşı yaptırmayan vatandaşın mesajını paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı her 100 bin kişide görülen son Covid-19 güncel vaka haritasında en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller arasında Rize, birinci sırada yer aldı. Rize’de vaka oranı 100 binde 538,10 oldu. Kentte tarımsal göç ile birlikte yaşanan nüfus yoğunluğunun yanı sıra düğün, nişan gibi toplu etkinliklerin de artışa neden olduğu tespit edildi.

''KÖYLER YAYLALAR, TIKLIM TIKLIM''

Rize Valisi Kemal Çeber, arzu etmedikleri bir liderliği yaşadıklarını belirterek en çok vaka görülen il değil, nüfusa oranla vaka yoğunluğu en fazla olan ilin Rize olduğunu söyledi. Rize’nin nüfusunun şu anda 700 binlerde olduğunu kaydeden Vali Çeber, “Köyler, yaylalar tıklım tıklım. 600- 700 bin kişinin testi yapıldığında ve testi pozitif çıktığında bunlar Rize’ye yazılıyor. Oranlama yapılırken bizim gerçek nüfusumuz 350 bin üzerinden değerlendirildiği için bu pozitifler de otomatik olarak Rize’ye yansıyor. Biz dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz. Coğrafi ve fiziki özelliklerimizden dolayı başka geniş alanlı illerin 2-3 metrekarede yaşadığı sosyal hayatı biz 150-200 metrekarede yaşıyoruz. Bunun yanı sıra çay sezonundayız. 3.sürgünümüz başlamak üzere, diğer illerde yaşayan üreticiler bölgeye geldiler. Mesela bu sabah covid’den rahmetli olan bir vatandaşımızı Manisa’ya gönderiyoruz. Manisa’da defnedilecek. Buraya gelip burada covid olup rahmetli olan bir vatandaşımız. Bahsettiğim tipik sosyo-kültürel bir duruma örnektir” dedi.

''AŞILAMA NOKTASINDA YÜZDE 78'LERİ BULDUK''

Okulların açılma süreciyle beraber kentin kendi nüfusuyla baş başa kaldığında hızlı bir şekilde toparlanacaklarını ifade eden Vali Çeber, “Çünkü Rize insanının ben genel anlamda kurallara uyduğunu değerlendiriyorum. İnsanlar bunca zamandır bıkkınlıkları, yorgunlukları var ancak hepsini üst üste koyduğumuzda biz Rize’de insanlarımızın duyarlı davrandığı kanaatindeyiz. İnşallah kendi kendimize kaldığımızda biraz daha hızlı toparlayacağımızı değerlendiriyoruz. Aşılama noktasında yüzde 78’leri bulduk. Bu önemli bir oran. Özellikle son 20-25 gündür ortalama 7 bin civarı aşı yapıyoruz. Bir yerde 10-15 kişi bir araya gelip biz,'şurada şu gün aşılanmak istiyoruz' dediğinde sağlık ekiplerimizi oraya gönderiyoruz. Muhtarlarımıza diyoruz ki köy meydanında aşısı olmak isteyenleri toplayın size aşı ekibimizi gönderelim aşılayalım” diye konuştu.

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''KAYBETTİKLERİMİZİN YÜZDE 90’I İKİNCİ DOZ AŞIYI OLMAYANLAR''

Kendisine bir vatandaşın gönderdiği WhatsApp mesajını anlatan Vali Çeber, “Bir vatandaşımız telefondan mesaj atarak bana ulaşıyor. Annesi covid entübe duruma girmek üzere. Trabzon’da yer bulunamadığı için Rize anlamında destek istiyor. Mesajda ‘Utanıyorum. Söylerken bile yüzüm kızarıyor. Biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu’ diyor. Lütfen aşımızı ihmal etmeyelim. Bu konudaki en önemli silahımız. Biz Rize olarak bu silahı kuşandık. Aklınıza aşı oranı yüzde 77, vaka niye bu kadar yüksek diye gelebilir. Hastanelerimizde kaybettiklerimizin yüzde 90’ı ikinci doz aşısını olmayan vatandaşlarımız. Dolayısıyla ben aşıya ilgi gösteren tüm Rizeli hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Yakında okullarımızı açacağız. Her türlü hazırlığımız tamam. Aşıyla beraber tedbiri elden bırakmayacağız” diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rize
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