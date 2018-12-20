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Rize Valisi Çeber: Emniyetteki olay devletimizin her kademesi tarafından takip ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 13:29 | Son Güncelleme

RİZE Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rize Valisi Çeber: Emniyetteki olay devletimizin her kademesi tarafından takip ediliyor

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çeber, "Kimse endişe etmesin. Neyse ortaya çıkarılacak şekilde olay, devletimizin her kademesi tarafından takip ediliyor" dedi.
Rize Valisi Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi ve İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırı nedeniyle görevine acı başlangıç yapmak durumunda kaldığını söyledi. Altuğ Verdi'nin şehadet haberini, eşine kendisinin verdiğini anlatan Vali Çeber, "Görevim icabı defalarca şehit haberi, yakınlarına verdim. Altuğ müdürümüz de hastaneye kaldırıldığında kalp masajı yapıldığında yanındaydım. Şehadet haberini de eşine ben verdim. Kefenlenirken, morga kaldırılırken, yanındaydım. Bunları acı bir olay olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanında yaşanan olayı şüpheci olarak yaklaşıp, her boyutu ile değerlendirmeye aldık. Biz konuşulan ve konuşulmayan her şey anlamında bu olayı değerlendiriyoruz. Devlet her şeye bakıyor. Bundan herkes emin olsun. Altuğ müdür bu şehrin de memleketin de her zaman kalbinde olacaktır. Süreç devam ediyor. Kimse endişe etmesin. Neyse ortaya çıkarılacak şekilde olay, devletimizin her kademesi tarafından takip ediliyor" diye konuştu.
'YARALI POLİSLERİN DURUMU İYİ'
Silahlı saldırıda yaralanan 2 polis memurunun sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Vali Çeber, "Yaralılarımızın durumu çok şükür iyi. Ercan Polat müdürümüzün durumu çok ağırdı. Kendi direnciyle de ağır bir ameliyat geçirmesine rağmen şu an iyiye gidiyor. Biraz daha hassas takip edilecek. Yine yaralı olan polis memuru Yiğitcan Köksal'ın durumu da çok iyi. İnşallah Rabb'im onları bize bağışladı. Tekrar başımız sağ olsun. Allah bir daha memleketimize bu tür olaylar yaşatmasın" dedi.
Olay, 11 Aralık'ta, Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Tayin isteğine olumsuz yanıt alan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görüştüğü Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makam odasından çıktıktan sonra silahını alarak, yeniden odaya yöneldi. Saldırgan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi tabancayla ateş ederek, yaraladı. Makam odasına giren koruma polisi Yiğit Can Köksal, kendisini de yaralayan Sarıcaoğlu'nu ayağından vurarak, etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nce görevlendirilen müfettişlerin yürüttüğü soruşturma kapsamında ise Rize Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem'de görevli 4 polis memuru açığa alındı. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gizlilik kararı alınan soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Rize Valisi Çeber: Emniyetteki olay devletimizin her kademesi tarafından takip ediliyorRize Valisi Çeber: Emniyetteki olay devletimizin her kademesi tarafından takip ediliyorRize Valisi Çeber: Emniyetteki olay devletimizin her kademesi tarafından takip ediliyor

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